Der Chipmangel dürfte dem Autosektor noch länger Probleme bereiten. Ford (ISIN US3453708600/ WKN 502391) habe gestern mit einer Warnung aufhorchen lassen, dass die Chip-Knappheit die Gewinne nun stärker belasten werde. Dies habe auch die deutschen Autowerte stärker unter Verkaufsdruck gebracht. Die Aktien von VW (ISIN DE0007664039/ WKN 766403, Vz.) hätten 3,0%, Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) 2,0%, BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) 2,4% und Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) 4,4% verloren.



Der Hunger auf Fastfood in den USA habe McDonald's (ISIN US5801351017/ WKN 856958) einen satten Gewinnsprung im ersten Quartal beschert. Abseits des Heimatmarktes zeige das Zahlenwerk jedoch ein gemischtes Bild. Die Aktie habe im gestrigen Handel um 1,2% zulegen können.



Royal Dutch Shell (ISIN GB00B03MLX29/ WKN A0D94M) habe einen starken Start ins Jahr gehabt und die Dividende je Aktie für das 1. Quartal um rund 4% erhöht. Die starke Cash-Generierung habe geholfen, die Nettoverschuldung des Unternehmens weiter zu reduzieren und an der offensiven Dividendenpolitik festzuhalten. Die Aktien hätten dennoch 1,1% verloren. (30.04.2021/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) konnte sich gestern in den Reigen der starken Quartalszahlen einreihen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der weltgrößte Online-Händler habe den Gewinn um 220% auf den Rekordwert von USD 8,1 Mrd. erhöhen können, was auch deutlich über den Analystenerwartungen gelegen habe. Dank des anhaltenden Internet-Shoppingbooms und der florierenden Cloud-Dienste sei der Umsatz um 43,8% auf USD 108,5 Mrd. geklettert, was ebenfalls den Konsens klar übertroffen habe. Die Anleger hätten sich erfreut gezeigt und die Aktie nachbörslich um 2,4% nach oben klettern lassen.