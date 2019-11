Wien (www.aktiencheck.de) - Die Papiere von Urban Outfitters (ISIN US9170471026/ WKN 888903) brachen gestern um 15,2% ein, nachdem der Modeeinzelhändler die Gewinn- und Umsatzerwartungen für das dritte Quartal verfehlte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Einzelhandelskonzern Lowe's (ISIN US5486611073/ WKN 859545) (+3,9%) habe dagegen die Gewinnerwartungen übertroffen und die Jahresprognose angehoben. Der Discount-Einzelhändler Target (ISIN US87612E1064/ WKN 856243) (+14,1%) habe nicht nur erneut steigende Umsätze verlautbart, sondern ebenfalls den Gewinnausblick für 2019 angehoben. Die Fluglinie Emirates habe einen Auftrag abgeändert und kaufe statt 30 Maschinen des Typs 777X nun 30 Stück des kleineren 787 Dreamliners. Damit erlöse Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471) mit USD 8,8 Mrd. nach Listenpreis nun um USD 3,5 Mrd. weniger. Für die Boeing-Aktie sei es dennoch um 1,1% nach oben gegangen, wofür insbesondere der vom US-Außenministerium genehmigte Verkauf von 36 Apache-Hubschraubern an Marokko maßgeblich gewesen sei.



Der chinesische Online-Konzern Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) (-1,6%) habe bei seiner Zweitplatzierung in Hongkong umgerechnet rund USD 12,9 Mrd. eingenommen. thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) habe im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von EUR 260 Mio. nach EUR 12 Mio. im Jahr davor eingefahren. Im nächsten Jahr solle der Verlust angesichts der Restrukturierung noch höher ausfallen. Die Entscheidung über die Aufzugsparte (Börsengang oder Verkauf) solle bis März 2020 getroffen werden. (21.11.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Boeing



