Die italienische Bank UniCredit (ISIN IT0005239360/ WKN A2DJV6) habe heute Morgen ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2021 vorgelegt. Dank eines günstigen Markumfelds habe das Institut nicht nur die Gewinnerwartungen übertreffen können, sondern auch die Umsatz- und Gewinnprognosen für das Gesamtjahr nach oben geschraubt.



BAWAG (ISIN AT0000BAWAG2/ WKN A2DYJN) habe heute Morgen ihre Ziele für das Jahr 2021 sowie ihre mittelfristigen Ziele bestätigt und auch die Q3-Zahlen hätten den Erwartungen entsprochen.



Visa (ISIN US92826C8394/ WKN A0NC7B) habe für das vergangene Quartal gestern zwar einen kräftigen Gewinnsprung vorweisen können. Dieser sei jedoch von einem enttäuschenden Ausblick auf das Jahr 2022 getrübt worden und die Aktie habe um 6,9% nachgegeben.



Der Brauereikonzern Anheuser-Busch InBev (ISIN BE0974293251/ WKN A2ASUV) habe mit einem EBIT-Anstieg von 3,0% die Erwartungen deutlich übertroffen und den Ausblick angehoben. Analysten seien von einem Rückgang von mehr als 2% ausgegangen.







Airbus (ISIN NL0000235190/ WKN 938914) hob heute früh die Gewinnprognose für dieses Jahr an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nunmehr werde ein EBIT in Höhe von EUR 4,5 Mrd. gegenüber EUR 4 Mrd. zuvor erwartet. Die Quartalszahlen würden im Jahresvergleich deutliche Verbesserungen zeigen. Die aktuellen Auslieferungspläne seien grundsätzlich bestätigt worden.