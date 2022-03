Bei der Beurteilung der Kriegsfolgen für die Aktienmärkte sollte die räumliche Nähe zu den Kriegshandlungen eine zentrale Rolle spielen. In den USA laufe die Konjunktur hervorragend, es bestehe keine Abhängigkeit von russischem Öl bzw. Gas und viele Unternehmen seien deutlich stärker inlandszentriert als in Europa. Im alten Kontinent seien die Unsicherheiten wegen der Kriegsfolgen signifikant größer: Wie würden sich die hohen Energiepreise auf das Konsumentenverhalten und auf die Unternehmen auswirken? Wie könne das Abhängigkeitsverhältnis zu Russland hinsichtlich des Energiebezugs möglichst schnell reduziert bzw. beendet werden? Wie sei es um die Stabilität von Lieferketten bestellt? Wie stark seien die Rückkoppelungseffekte westlicher Sanktionen auf die Gesamtwirtschaft und den Unternehmenssektor?



Die europäischen Aktienmärkte seien folglich angesichts der Vielzahl an Unwägbarkeiten in einer deutlich schlechteren Situation als ihre US-amerikanischen Pendants. Die oftmals beschriebene hohe Bedeutung der internationalen Diversifikation in der Aktienanlage zeige aktuell ihre Gültigkeit. Einen weiteren Ausbau des Aktien-Exposure im US-Markt würden die Analysten in Anbetracht der momentanen Lage für sinnvoll halten.



Ein nicht zu vernachlässigender Sekundäreffekt der kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine könnte ein verlangsamter Zinserhöhungspfad in den USA sein, welcher stützend auf die Aktienmärkte wirken könnte. Im Euroraum würden die Analysten ohnehin aufgrund des Krieges sowie des ausgeprägten wirtschaftlichen Nord-Süd Gefälles keine grundsätzliche Zinswende erwarten. Daraus folge, dass die relative Attraktivität der Aktienanlage erhalten bleiben werde. Diese Aussage gelte umso mehr in realer Betrachtung, also unter Berücksichtigung der Inflationsraten.



Aus Sicht der Analysten sei eine zurückhaltende, abwartende Position an den Aktienmärkten aktuell die richtige Vorgehensweise. Es sei nicht die Zeit für voreilige Heldentaten, dafür seien die Unwägbarkeiten - gerade auch im Unternehmenssektor - momentan viel zu groß. Groß seien auch die Sorgen vor einer persistent höheren Inflation. Diesbezüglich sollte jedoch nicht übersehen werden: Aktienanlagen hätten in der Vergangenheit gezeigt, dass sie grundsätzlich einen guten Schutz gegen hohe Inflationsraten bieten würden. (15.03.2022/ac/a/m)







Essen (www.aktiencheck.de) - Die Tendenz an den Aktienmärkten - insbesondere in Europa - richtet sich momentan nahezu vollständig nach den Nachrichten aus dem Kriegsgebiet, so die Analysten der National-Bank AG.Die Aussicht auf Verhandlungen - unabhängig ob deren Erfolgsaussichten - führe zu steigenden Kursen, bei gegenteiligen Nachrichten sinken die Indices. Die Unsicherheit, ausgedrückt in einer signifikant gestiegenen Volatilität, werde sehr hoch bleiben, auch die jüngste Erholungsbewegung sollte darüber nicht hinwegtäuschen.