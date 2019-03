Zehn Tage dauere der nationale Volkskongress der Chinesen, der jedes Jahr stattfinde und mit 3.000 Mitgliedern das größte Parlament der Welt darstelle. In diesen Tagen würden in der Regel die Weichen für die Zukunft der Volksrepublik China gelegt. Das Ergebnis bislang sei das größte Steuerpaket der Geschichte Chinas, welches unter anderem die Mehrwertsteuer senken und so den inländischen Konsum stärken solle. Ein Nebeneffekt könnte sogar sein, dass die Unternehmen einen Gewinnanstieg durch die Mehrwertsteuer erhalten würden, indem sie nicht die komplette Absenkung der Steuer an den Bürger weitergeben würden. Solch eine Maßnahme zeige deutlich, dass die Chinesen den Einfluss des Handelskrieges auf den Wandel ihres Systems hin zu einer mehr konsum- und dienstleistungsorientierten Gesellschaft nicht unterschätzen würden.



Die im Rahmen des Volkskongresses veröffentliche Wachstumsprognose für 2019 von 6 bis 6,5 Prozent offenbare zudem, dass die Chinesen längst nicht mehr die Wachstumsraten vorzeigen könnten wie noch vor beispielsweise fünf Jahren. Viel mehr: Ein Wachstum von nur 6 Prozent wäre das schwächste Wachstum seit fast drei Jahrzehnten. Die Analysten der Weberbank seien der Meinung, dass China richtige Schritte unternehme, um die heimische Wirtschaft zu unterstützen. Neben den Unternehmen aus China könnten vor allem die asiatischen Schwellenländer von den fiskalpolitischen Maßnahmen in China profitieren. Allerdings seien die Pläne noch nicht umgesetzt, und bei den fundamentalen Analysen aus der Region sehe man weiterhin nur schwache Entwicklungen bei den Gewinnschätzungen. Aus diesem Grund sollte die Entwicklung der Schwellenländer genau beobachtet werden.



Der Aktienmarkt im 1.Quartal - es gehe hoch und runter! Und das können wir global so beobachten, wobei die amerikanischen Märkte weiterhin am stabilsten scheinen, so die Analysten der Weberbank. Für uns sind zwar auch die USA derzeit der attraktivste Markt, unter anderem weil es der S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) scheinbar schafft, seinen langfristigen Aufwärtstrend wieder zurückzuerobern, so die Analysten der Weberbank.



Doch Vorsicht! Die Kurs-Gewinn-Verhältnisse würden zeitgleich aus einem weniger erfreulichen Grund steigen. Die Kurse würden sich zwar positiv entwickeln - aber bei gleichzeitig fallenden Gewinnerwartungen. Dass diese fallen würden, sei allerdings keine Eigenheit, die nur die USA betreffe - im Gegenteil: Global gesehen würden Gewinnerwartungen für die Unternehmen heruntergenommen. Zwar würden die meisten Unternehmen weiterhin steigende Gewinne erzielen, aber eben nicht mehr mit der bereits im Vorfeld angenommenen Wachstumsrate. Dies habe unterschiedliche Gründe: Zum einen den Handelsstreit zwischen den USA und China, der Wirtschaftsströme auf der ganzen Welt belaste, zum anderen die sich eintrübende Weltkonjunktur. Die Angst vor fallenden Gewinnmargen sei für viele Marktteilnehmer ein kritischer Punkt und könne zu schwächeren Unternehmensausblicken führen. Dennoch würden die Aktien in den USA weiter besonders stark steigen.



In Europa und vor allem Deutschland sei das Bild etwas durchwachsener. Zwar hätten die Aktienmärkte seit Jahresanfang ebenfalls deutlich zulegen können, allerdings bedrücke weiterhin besonders die Stimmung aus dem Automobilsektor die Entwicklung. Darüber hinaus liege auch noch die Entscheidung über Zölle seitens der Amerikaner wie ein Damoklesschwert über den Europäern und auch die Berichtssaison habe keine weiteren positiven Impulse liefern können. Ein erneuter Rücksetzer an den Kapitalmärkten sei derzeit daher durchaus möglich, welcher nach Meinung der Analysten der Weberbank ein interessantes Niveau für den Kauf ausgewählter Aktien sein könnte. Mittelfristig gehen wir von einer Stabilisierung der Weltwirtschaft aus, die sich positiv auf Unternehmensgewinne und Aktienkurse auswirken sollte, so die Analysten der Weberbank. (15.03.2019/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Aufregung am Vorabend des 12. März sehr groß war, als vermeldet wurde, dass Theresa May in Straßburg endlich ein Entgegenkommen in den Verhandlungen mit der EU erreicht hätte, war die Ernüchterung am nächsten Morgen umso größer, so Alexander Lokat bei der Weberbank.Wer sich den neuen Vorschlag genau durchgelesen habe, habe schnell gemerkt, dass hier kaum Änderungen zu den vorherigen Versionen vorgenommen worden seien. Die scheinbar reine Augenwischerei sei prompt von den Marktteilnehmern erkannt worden und schnell sei wieder Position bezogen worden, dass dieser Brexit-Vertrag nicht zustande kommen würde. Bestätigt worden sei das durch die Abstimmung zum Austrittsvertrag am Dienstag, die erneut eine schmerzende Niederlage für die Premierministerin gewesen sei. Am Tag darauf sei deutlich geworden, dass die Briten allerdings auch nicht ohne Vertrag aus der EU austreten möchten und das Parlament einen so genannten "no deal"-Brexit mehrheitlich abgelehnt habe.Die dritte Abstimmung am Donnerstag habe dann das bescheinigt, was viele Beobachter erwartet hätten. Die Briten würden einen zeitlichen Aufschub wünschen, um eine finale Lösung für den Brexit zu finden. Sollten sie selbst bis zum 20. März dem bisher ausgehandelten Vertrag zustimmen, würde man der EU eine Frist bis Ende Juni vorschlagen. Sollte keine Einigung zustande kommen, würde man eine Verlängerung über den Juni hinaus anstreben. Sofort habe sich auch die EU zu Wort gemeldet und klargestellt, dass man harte Bedingungen für eine Fristverlängerung stellen werde. Immerhin müssten alle 27 EU-Mitgliedsstaaten dem Antrag zustimmen. Die Briten seien also gezwungen, ihre Strategie noch einmal zu überdenken. Die Analysten der Weberbank würden weiterhin davon ausgehen, dass man sich am Ende auf eine Lösung verständigen werde und es nicht zu einem "harten" Brexit kommen werde.