Am wichtigsten dürften im Juli und August die Halbjahreszahlen sein und dabei die Ausblicke der Unternehmen auf den weiteren Jahresverlauf. "Trotz einer gewissen Korrekturanfälligkeit dürfte der Grundtrend an den Börsen moderat aufwärts gerichtet bleiben", so Greil. Im zweiten Halbjahr stünden allerdings einige wichtige Termine an, darunter Notenbanksitzungen der FED und der EZB im September und Dezember sowie Wahlen, allen voran die Bundestagswahl am 24. September. "Am wichtigsten ist aber, dass der Konjunkturtrend positiv bleibt und sich keine größeren Unsicherheiten bewahrheiten", betone Greil.



Mit den in allen wichtigen Weltregionen wieder anziehenden Gewinntrends hätten auch die Aktienmärkte bis in den Juni hinein neue Höchststände erklommen. Das gelte für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wie für den amerikanischen Leitindex S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0). Europäische Aktien würden durch die anhaltenden Anzeichen für ein Anziehen der Wirtschaft in der Eurozone unterstützt bleiben. Nachdem der Euro in den vergangenen Monaten gegenüber der US-Währung zugelegt habe, hätten sich europäische "Large-Cap"-Exporteure unterdurchschnittlich entwickelt. "Wir glauben, dass dieser Trend anhält. Aufgrund des Binnenwachstums und des stärkeren Euros setzen wir auf Small- und Mid-Caps der Eurozone", sage Greil.



Noch seien sowohl die EZB wie die Bank of Japan hochexpansiv ausgerichtet, während die US-Notenbank zunehmend bremse. Der moderate Inflationstrend habe im Juni nach wie vor die Anleihenrenditen belastet. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen sei bis unter einen viertel Prozentpunkt gefallen. "Im zweiten Halbjahr rechnen wir mit leicht anziehenden Anleihenrenditen. Deshalb bleiben wir auf der Anleihenseite vorsichtig und raten zu kurzen bis maximal mittleren Laufzeiten", so Greil.



Das Zusammenspiel der expansiven Haltungen der EZB und der Bank of Japan mit der restriktiveren Marschrichtung der US-Notenbank habe kaum Auswirkungen auf die Währungen gehabt. Kontraproduktive US-Daten hätten einen Anstieg des US-Dollars verhindert. Kurzfristig könnte die US-Währung einen Teil ihrer Verluste bis zur Spanne 1,10 bis 1,11 wieder aufholen. Bis Jahresende erwarte Merck Finck eher etwa 1,15 Dollar je Euro. "Ein stärkerer Euro bleibt trotz kurzfristiger Korrekturgefahr realistisch", kommentiere Greil.



Der Ölpreis sei seit Jahresbeginn klar gesunken. Mittelfristig würden die Endlichkeit der Ölreserven, der Rückgang der OPEC-Förderung und weniger Investitionen ihre Wirkung entfalten, kurzfristig aber würden die Märkte nicht die versprochenen Fortschritte sehen. Merck Finck sehe den Ölpreis bis Jahresende in einer Spanne zwischen 42,50 und 57,50 US-Dollar je Barrel der Sorte Brent schwanken. (05.07.2017/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Die Münchner Privatbank Merck Finck bleibt für die Aktienmärkte im zweiten Halbjahr 2017 moderat positiv gestimmt, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Insbesondere gelte dies für Japan, für Europa und für die Schwellenländer, während sie für die Wall Street weiterhin vorsichtiger sei. "Zur Jahresmitte können wir festhalten: Viele Risiken an den Finanzmärkten sind Anfang 2017 überschätzt worden. Das gilt sowohl für die Konjunkturentwicklung als auch für politische Entscheidungen", sage Greil anlässlich der Vorlage des "Marktkompass" Juli 2017. Selbst US-Präsident Trump habe die Märkte mit seiner wankelmütigen Politik nicht aus der Ruhe bringen können. Die Makrodaten seien insgesamt besser ausgefallen als erwartet. Das gelte insbesondere für die Eurozone, weniger für die USA, wo es einige negative Überraschungen gegeben habe.Die jüngste Zinsanhebung durch die US-Notenbank auf eine Spanne von 1 bis 1,25 Prozent sei keine Überraschung für die Märkte gewesen. Ganz anders die Äußerung, dass dieses Jahr ein weiterer Zinsschritt auf der Agenda steht und für 2018 noch mal drei vorgesehen seien. In der Eurozone hätten die Aktienmärkte ein wenig unter der Stärke des Euros sowie dem Rückgang des Ölpreises gelitten. Unterdessen komme Eurolands Binnenkonjunktur ordentlich in Schwung. Es bestünden jedoch weiter Zweifel, ob die "harten" Konjunkturdaten so robust sein würden, wie es die "weichen" Daten versprechen würden.