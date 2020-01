Nach Ansicht von Tilmann Galler dürfte die Konjunktur in der ersten Jahreshälfte 2020 von den Auswirkungen der geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen der Zentralbanken gestützt werden und auch im Handelsstreit zwischen China und den USA scheine man auf gutem Wege zu sein, im Januar eine erste Deeskalation zu erzielen. "Trotz Spätzyklus haben sich dadurch die Rezessionsrisiken in den USA nach unserer Einschätzung weiter nach hinten verschoben. Es besteht sogar die Chance, dass es gerade in der gebeutelten Industrie bei einem weiteren positiven Verlauf der Handelskonsultationen zu einer Erholung kommen könnte. Für unsere konjunkturbedingten Crash-Risiken bedeutet das vorerst Entwarnung", erkläre Galler.



Die fallenden Zinsen hätten maßgeblich zur positiven Wertentwicklung der Aktien 2019 beigetragen. Da die Gewinne der Unternehmen im vergangenen Jahr stagniert hätten, seien die hohen Kursgewinne nach Analyse von Tilmann Galler hauptsächlich auf eine Ausweitung der Aktienbewertung zurückzuführen. 2020 würden die Zinsrisiken für die Aktienmärkte aus Sicht des Kapitalmarktexperten niedrig bleiben: "Selbst in einem positiven Konjunkturszenario wird das Wachstum nicht ausreichen, in den kommenden 12 Monaten einen nachhaltigen Anstieg der Inflation herbeizuführen, weshalb die Notenbanken den Niedrigzins beibehalten dürften."



Die Aktienbewertungen seien nach Darstellung von Tilmann Galler nicht als extrem anzusehen: Das KGV im S&P 500 liege aktuell beim 18fachen des Gewinns - das sei höher als der langjährige Durchschnitt von 16 und die Bewertung von 15 im Dezember 2018, doch es sei nach Ansicht des Experten noch weit von einer Bewertungsblase entfernt: "Die Erfahrungen der letzten 30 Jahre zeigen, dass es ab einem KGV von 22 in US-Aktien kaum noch möglich ist, nachhaltig positive Renditen zu erzielen. Bis zu einer Extrembewertung ist also noch viel Luft nach oben."



Die aktuell erhöhten Bewertungen stünden aus Sicht von Tilmann Galler einer weiterhin positiven Entwicklung an den Aktienmärkten nicht im Wege: "Während eine weitere Bewertungsausweitung aufgrund des Niedrigzinses nicht auszuschließen ist, rechnen wir damit, dass in einem stabilen konjunkturellen Umfeld trotz Margendruck die Unternehmensgewinne wieder moderat steigen dürften. Das sollte Dividendentiteln Auftrieb geben. Ertragserwartungen im mittleren einstelligen Bereich scheinen uns für 2020 realistisch."



Innerhalb der Aktienmärkte gebe es weiterhin attraktive Opportunitäten: Zyklische Aktien aus den IT-, Energie- und Finanzsektoren seien vor dem Hintergrund der gestiegenen Chancen einer kurzfristigen Erholung in der Industrie attraktiver geworden und handelten immer noch mit einem KGV unter dem langjährigen Durchschnitt - ganz im Gegensatz zu Konsumaktien und Versorgern, die inzwischen hohe Bewertungsprämien hätten. (14.01.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Jahr 2019 war für Aktienanleger ein sehr erfolgreiches: Länder-Indices wie der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) oder der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) etwa legten jeweils um mehr als 20 Prozent zu, so Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management.Angesichts dieser Entwicklung würden viele Anleger den Blick jedoch etwas bange auf das Jahr 2020 richten: Stehe nun ein Rückschlag an? Die aktuellen Vorkommnisse zwischen den USA und dem Iran würden für Unsicherheit sorgen, hinzu komme das fortwährende Crescendo der Weltuntergangspropheten, die den großen Crash schon seit Jahren heraufbeschwören würden. "Es gibt de facto derzeit wenig Grund, besonders euphorisch oder panisch auf das Jahr 2020 zu blicken. Aktien haben zwar im vergangenen Jahr neue luftige Höhen erklommen, aber weder die Konjunktur noch die Bewertungen und schon gar nicht die Zentralbanken geben momentan Anlass, einen jähen Absturz zu erwarten", erkläre Tilmann Galler. Daran ändere auch die Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran nichts. Die Analyse von Tilmann Galler zeige, warum die Rahmenbedingungen nach wie vor positiv zu sehen seien und wo es noch Chancen am Aktienmarkt gebe.Der Blick in die Historie fördere Beruhigendes zutage: In den letzten 90 Jahren habe es beim S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) 17 Kalenderjahre mit einer Wertentwicklung von mehr als 25 Prozent gegeben. In fünf dieser Jahre habe das folgende Kalenderjahr negativ geendet. "Das ist keine signifikante Abweichung von der üblichen Verteilung. Die These, dass nach einem besonders erfreulichen Aktienjahr die Rückschlagrisiken im Folgejahr besonders hoch sind, kann also verworfen werden", erkläre Tilmann Galler.