Wien (www.aktiencheck.de) - Der Wochenverlauf der globalen Aktienmärkte war von einer neuen Eskalationsrunde im fortwährenden Handelsstreit zwischen den USA und China geprägt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Da die Analysten der RBI im Vorfeld eine ähnliche Eskalation erwartet hatten, reduzierten sie naturgemäß ihre Aktienquote und die dementsprechenden Empfehlungen auf "neutral" bzw. "halten". Die fortgesetzte Schwächephase insbesondere bei den teilweise bereits angezählten Emerging Markets (Südamerika, Südafrika und Türkei) habe den Analysten bislang Recht gegeben. Mittlerweile würden aber alle Optionen bezüglich der Maßnahmen beider Seiten auf dem Tisch liegen, weswegen Gewissheit die bisherige Unsicherheit ablöse. Die Märkte scheinen zudem in Anbetracht der vergangenen Abverkauf-Phase dies ebenfalls bereits eingepreist zu haben, weshalb die internationalen Investoren trotz der neuen Eskalationsstufe überraschend schmerzbefreit auf die jeweiligen An- und Gegenankündigungen reagierten, so die Analysten der RBI. Hinzu komme auch, dass von beiden Seiten die Strafzölle mit anfänglich niedrigen Prozentsätzen festgesetzt worden seien, um weitere angestrebte Verhandlungen nicht unmöglich zu machen.Dementsprechend stufen die Analysten der RBI die Empfehlungen für nahezu alle von ihn gecoverten Indices (Ausnahmen: China und Türkei) auf "kaufen" hoch und erhöhen entsprechend auch ihre Aktienquote von "neutral" auf "übergewichten". Zwar sei das letzte Wort im Handelskonflikt natürlich noch nicht gesprochen worden, aber selbst im Falle einer weiteren signifikanten Eskalation würden die Analysten mögliche Aktienmarkt-Rücksetzer zum zusätzlichen Aufstocken der Aktienquote nutzen. (21.09.2018/ac/a/m)