Bisher sehe es aber weder wirklich nach Rücken-, noch nach Gegenwind aus. Dank der regen Deal- und Handelsaktivität in Q1 21 würden die Trauben für die US-Großbanken hoch hängen. So hoch, dass der Konsens nicht davon ausgegangen sei, dass JP Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) & Co. ihre Zahlenwerke aus dem Vorjahr noch einmal toppen könnten. Und obwohl die Erwartungshaltung niedriger gewesen sei, seien die Schätzungen der Analysten in der Vorwoche teilweise überraschend deutlich verfehlt worden. Die Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) habe hingegen erst am Ostermontag ihr Zahlenwerk vorgelegt - und habe ebenfalls weniger verdient. Die Aktie habe aber deutlich fester notiert. Der Markt werde daher mit Hochspannung die Ergebnisse der Unternehmen aus anderen Branchen, wie dem Konsumgütersektor, verfolgen.



Während in Europa börsenfeiertagsbedingt weder am Karfreitag noch am Ostermontag gehandelt worden sei, sei an der Wall Street gestern bereits wieder business as usual angesagt gewesen. Wirklich Spektakuläres sei allerdings auch in den USA nicht zu beobachten gewesen. Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen seien auf 2,86% gestiegen und hätten vor allem zu Handelsauftakt die Stimmung im Tech-Segment gedämpft. Im Verlauf des Tages sei jedoch der Großteil der Verluste wettgemacht worden, große Bewegungen seien jedoch Mangelware gewesen.



Der heutige Börsenauftakt verlaufe uneinheitlich. In Asien herrsche ein gemischtes Bild. Wie bereits oben erwähnt sei der Unternehmenskalender gut gefüllt. Makroseitig seien heute jedoch keine Impulse zu erwarten.



Am Rohstoffmarkt sei Öl wieder gefragt gewesen. Das Barrel der Nordeesorte Brent habe um 1% zugelegt. Auch der Goldpreis habe leicht zulegen können. Kryptowährungen, die keinen Handelseinschränkungen unterlägen und deshalb auch über die Osterfeiertage ge- und verkauft worden seien, hätten sich zuletzt nur wenig verändert gezeigt. Der Bitcoin handele weiterhin um die Marke von USD 40.000. (19.04.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Mit den US-Großbanken gab es in der letzten Handelswoche bereits einen Vorgeschmack auf das, was diese Woche auf die Anlegerschaft zukommt: reges Treiben im Newsticker, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Berichtssaison starte durch und habe bereits heute einige Schwergewichte im Programm. Mit IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM), Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX), Lockheed Martin (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, Ticker-Symbol: LOM, NYSE-Symbol: LMT) oder beispielsweise Halliburton (ISIN: US4062161017, WKN: 853986, NYSE-Ticker-Symbol: HAL), würden nach dem Finanzsektor endlich auch die übrigen Branchen nachlegen. Und in dieser Tonart gehe es in den kommenden Handelstagen und Wochen weiter. Bis Freitag stünden noch hauptsächlich US-Titel auf der Agenda, aber auch in Europa würden sich schon einige große Namen aufs Parkett wagen. Neben den üblichen Themen wie dem Ukrainekrieg, restriktiverer Geldpolitik und dem Lockdown in Shanghai sollte die Berichtssaison dementsprechend frischen Wind an die Märkte bringen.