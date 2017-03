Anders als bei Dividendenpapieren gehe die Entwicklung an den Anleihenmärkten zumindest teilweise auch nach unten. So seien in den vergangenen Wochen die Renditen der als sicher geltenden Staatsanleihen, etwa jene der Schweiz oder Deutschlands gesunken. Im Gegensatz dazu seien die Renditen von Bonds jener Länder gestiegen, in denen die politische Ausrichtung zur Disposition stehe. "Wir halten bei den Anleihen die Duration weiterhin kurz und empfehlen Beimischungen aus den Bereichen Emerging Markets und High Yield", erkläre Nemeth. Ähnlich durchwachsen wie Anleihen hätten sich zuletzt die Rohstoffe entwickelt. Während die Edelmetallpreise stark hätten zulegen können, trete Erdöl auf der Stelle und die Agrarrohstoffe seien mehrheitlich im Minus.



Aus Sicht der Zürcher Kantonalbank Österreich AG sollten das positive konjunkturelle Momentum und die anziehende Inflation der US-Notenbank FED genügend Spielraum für den weiteren Normalisierungsprozess bei den Leitzinsen geben. Die Privatbank rechne daher weiterhin mit drei Zinsschritten im Jahr 2017. Die Europäische Zentralbank EZB bleibe 2017 indessen expansiv, das Wachstum in der Eurozone habe sich zuletzt solide entwickelt.



Im vierten Quartal 2016 sei die Wirtschaft um 0,4% gewachsen. Deutschland habe genau im Durchschnitt der Eurozone gelegen, Österreich habe sich über einen Zuwachs von 0,6% freuen dürfen und damit ex aequo mit Portugal auf Platz drei gelegen. Nur die Slowakei mit einem Plus von 0,8% und Spanien mit 0,7% hätten ein größeres Wachstum verzeichnet. Weit weg von einer wirtschaftlichen Normalisierung seien die Griechen mit -0,4%. Noch schlechter sei es nur der finnischen Wirtschaft ergangen. In Summe habe das Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone im vergangenen Jahr übrigens um 1,7% zugenommen.



Für die Assetklasse Aktien spreche nach wie vor einiges. Die Gewinnaussichten der Unternehmen würden erhellt bleiben, lediglich politische Ereignisse könnten das erfreuliche Aktienumfeld beeinflussen. Bei ihrer Anlagepolitik lasse die auf Private Banking in Österreich und Deutschland spezialisierte Zürcher Kantonalbank Österreich AG die regionalen Aktienquoten unverändert. Gute Argumente gebe es für Titel aus verschiedenen Regionen.



"Für die USA sprechen das konjunkturelle Momentum sowie der starke US-Dollar. Europa ist dafür aus Bewertungssicht deutlich tiefer und sollte über den Export profitieren. Die günstigste Bewertung weisen die Emerging Markets auf und solange es hier zu keinen massiven Verwerfungen bei den Kapitalströmen kommt, sollten auch die Schwellenländer von den rosigen Wirtschaftsaussichten profitieren", erläutere Nemeth.





Ungeachtet der bevorstehenden Wahlen in wichtigen EU-Staaten und Donald Trumps unberechenbarer Politik geht es an den Aktienmärkten derzeit bergauf, so die Analysten der Zürcher Kantonalbank Österreich AG.Während die Entwicklung in den verschiedenen Regionen der Welt zuletzt relativ einheitlich ausgefallen sei, habe es bei den Anlagesektoren größere Unterschiede gegeben. Informationstechnologie und Gesundheit hätten stark profitieren können. In ihrem aktuellen Marktausblick begründe die Zürcher Kantonalbank Österreich AG den Aufschwung an den Börsen mit steigenden Konjunktur- und Inflationserwartungen.Seien die steigenden Kurse an den globalen Aktienmärkten seit Ende der letzten großen Rezession im Jahr 2009 in erster Linie der expansiven Geldpolitik wichtiger Zentralbanken geschuldet gewesen, seien mittlerweile steigende Konjunktur- und Inflationserwartungen dafür verantwortlich. "Beide zusammen bestimmen das nominale Wirtschaftswachstum, das wiederum der wichtigste Faktor für die Gewinnentwicklung der Unternehmen ist. Man kann also sagen, dass die Kurse jetzt nicht mehr aufgrund der Geldpolitik der Notenbanken, sondern aus den richtigen Gründen steigen", kommentiere Christian Nemeth, Vorstandsmitglied und Chief Investment Officer der Zürcher Kantonalbank Österreich AG, diese Entwicklung. Zuletzt hätten die globalen Aktienmärkte erneut kräftig zugelegt, wobei die Entwicklung in den Regionen der Welt relativ einheitlich ausgefallen sei. Sektoral habe es sehr wohl Unterschiede gegeben, Informationstechnologie und Gesundheit hätten zu den Spitzenreitern gezählt.