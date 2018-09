Auf Einzeltitelebene habe der Modeonlinehändler Zalando (ISIN DE000ZAL1111/ WKN ZAL111) das Aufsehen der Anleger erregt und die Erwartungen hinsichtlich des Gewinns und des Umsatzes für dieses Jahr ein weiteres Mal angepasst. Die Aktie habe als Reaktion fast zwanzig Prozent an Wert verloren.



Insgesamt hätten die Aktienmärkte per Freitagmittag auf Basis des MSCI World-Index 1,3 Prozent an Wert gewonnen. Die Aktienmärkte der Schwellenländer hätten sich nur wenig von den Verlusten der Vorwoche erholen können und um 0,8 Prozent zugelegt. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe die Marke von 12.000 Punkten wieder deutlich überschritten und sei um 2,5 Prozent geklettert.



Nahezu sämtliche Sektoren des STOXX Europe 600 (ISIN EU0009658202/ WKN 965820) hätten in den vergangenen Tagen Zugewinne erzielt. Besonders stark gefragt gewesen seien die in den letzten Wochen schwachen Grundstoff- und Autowerte, die 7,7 respektive 6,0 Prozent an Wert gewonnen hätten.



Neben der Mitgliedschaft im DAX (Wirecard (ISIN DE0007472060/ WKN 747206) ersetze Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100)) habe der Indexbetreiber Deutsche Börse (ISIN DE0005810055/ WKN 581005) zahlreiche weitere Änderungen in den Indices MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741), SDAX (ISIN DE0009653386/ WKN 965338) und TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) bekannt gegeben, die ab heute in Kraft treten gewesen.



Künftig würden Technologieaktien aus dem TecDAX auch Zugang zum Index der mittelgroßen Werte oder zu dessen kleinerem Bruder, dem SDAX, erhalten. Daher werde der MDAX von bisher 50 auf dann 60 Werte ausgeweitet und der SDAX von 50 auf 70 Werte aufgestockt. Der TecDAX enthalte weiterhin genau 30 Werte. Insgesamt 13 der alten TecDAX-Mitglieder seien künftig auch im MDAX zu finden, der Immobilienkonzern alstria (ISIN DE000A0LD2U1/ WKN A0LD2U) steige vom SDAX in den MDAX auf. Insgesamt seien 15 Unternehmen neu im MDAX und fünf würden ausscheiden. Vom MDAX würden Jungheinrich (ISIN DE0006219934/ WKN 621993), LEONI (ISIN DE0005408884/ WKN 540888), Ströer (ISIN DE0007493991/ WKN 749399), CECONOMY (ISIN DE0007257503/ WKN 725750) und Talanx (ISIN DE000TLX1005/ WKN TLX100) absteigen.



Die Neulinge Befesa (ISIN LU1704650164/ WKN A2H5Z1) und SHOP APOTHEKE (ISIN NL0012044747/ WKN A2AR94) würden unter anderem in den SDAX rücken. 24 Unternehmen seien neu im SDAX. Die Aussteiger aus dem Index seien neben alstria, GRAMMER (ISIN DE0005895403/ WKN 589540), ElringKlinger (ISIN DE0007856023/ WKN 785602) und Biotest (ISIN DE0005227201/ WKN 522720). Im TecDAX müssten unterdessen wie erwartet drei Unternehmen für SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460), Infineon (ISIN DE0006231004/ WKN 623100) und die Deutsche Telekom (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) Platz machen: SMA Solar (ISIN DE000A0DJ6J9/ WKN A0DJ6J), Medigene (ISIN DE000A1X3W00/ WKN A1X3W0) und SLM Solutions (ISIN DE000A111338/ WKN A11133). (Ausgabe vom 21.09.2018) (24.09.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Fokus der Anleger stand zu Beginn der letzten Woche abermals der Handelsstreit zwischen den USA und China, so die Experten von Union Investment.US-Präsident Donald Trump habe in seinem bisher größten Schlag im Handelsstreit die Hälfte aller Warenimporte aus China mit Sonderzöllen belegt. Den bisher verhängten Sonderzöllen auf Waren im Wert von 50 Milliarden US-Dollar würden am 24. September Zölle auf Waren im Wert von weiteren 200 Milliarden Dollar folgen, habe die US-Regierung am Montag (Ortszeit) in Washington angekündigt. Damit hätten die USA den Handelsstreit der beiden größten Volkswirtschaften der Welt auf eine bisher nicht gekannte Eskalationsstufe getrieben.Die neuen Zölle würden zunächst zehn Prozent betragen, ab Beginn des Jahres 2019 sollten 25 Prozent erhoben werden, habe es aus dem Weißen Haus geheißen. Die Tür für Gespräche bleibe jedoch weiterhin offen. Einige Produktgruppen, darunter Smart Watches von Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985), Bluetooth-Artikel sowie Hochstühle und Autositze für Kinder sollten ausgenommen werden, habe es aus dem Weißen Haus geheißen.