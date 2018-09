Der guten Stimmung an den Aktienmärkten hätten die jüngst ergebnislos verlaufenen Gespräche zwischen China und den USA zu den Handelskonflikten wenig anhaben können. Die amerikanischen Börsenindices hätten zuletzt sogar neue Höchststände erreicht. Ob die Anleger die Risiken aus dem Handelskonflikt unterschätzen würden, sei schwierig zu beantworten. Sowohl eine weitere Eskalation als auch eine gütliche Einigung würden möglich erscheinen. In dieser Situation würden sich die Investoren - zu Recht - an die wirtschaftlichen Fundamentaldaten halten. Das intakte Wachstum der Weltwirtschaft und allen voran die weiterhin hohe Gewinndynamik bei den Unternehmen würden kein abruptes Ende des mittlerweile längsten Börsenaufschwungs befürchten lassen. Der Blick in die Jahrbücher zeige zudem, dass die Aktienmärkte im Schnitt erst rund ein halbes Jahr vor Ausbruch einer Rezession ihre Höchststände erreichen würden.



Die Befürchtung einer Ausweitung des Haushaltsdefizits durch den stark verschuldeten italienischen Staat habe für eine geringere Nachfrage von Staatsanleihen im vergangenen Monat gesorgt. Nach Ansicht der Experten bleibe diese Unsicherheit über den Herbst hinweg bis zur Verabschiedung des italienischen Haushaltsbudgets im Dezember bestehen. Der Aufwärtsdruck auf die italienischen Renditen dürfte somit nicht nachlassen. Bislang habe sich vor allem der Spread zwischen italienischen und deutschen Renditen ausgeweitet. Getrieben von Italien bestehe auch in der übrigen Peripherie der Eurozone das Risiko von Renditeaufschlägen. Dies beschränke auch das weitere Erholungspotenzial des Euro.



Der US-Dollar habe nach einer deutlichen Aufwertung in der ersten Augusthälfte wieder an Boden eingebüßt. Einerseits habe US-Präsident Trump erneut seinen Unmut über die Zinsanhebungen der US-Zentralbank kundgetan. Zudem seien zuletzt negative Nachrichten zum Handelskonflikt mit China ausgeblieben und die Übereinkunft mit Mexiko im Rahmen der NAFTA-Verhandlungen sei generell als positives Zeichen in der US-Handelspolitik interpretiert worden. Dies habe die Nachfrage nach USD reduziert. Die Experten würden aber weiter davon ausgehen, dass die FED - trotz präsidialer Kritik - die Zinsen in den nächsten zwölf Monaten vier Mal erhöhe, öfters als dies der Markt zurzeit erwarte. Zudem stünden im September Entscheidungen zu möglichen weiteren Zöllen auf chinesische Einfuhren in Höhe von USD 200 Mrd. an. In diesem Umfeld dürfte der USD weiter zur Stärke neigen.



Gold habe im August weiter leicht verloren, der Abwärtstrend habe sich aber verlangsamt. Insgesamt sei der Goldpreis seit Mitte April um gut zehn Prozent gefallen. Belastet hätten die höheren US-Zinsen und damit verbunden der stärkere USD. Das Ausmaß - Gold habe in diesem Zeitraum mehr als alle G10-Währungen gegen den USD eingebüßt - dürfte allerdings insbesondere auf die Finanzinvestoren zurückzuführen sein. Diese hätten zunehmend auf einen tieferen Goldpreis gesetzt. Mittlerweile würden sie rekordhohe Verkaufspositionen und erstmals seit 2001 mehr Verkaufs- als Kaufkontrakte halten. Dies berge ein deutliches Aufwärtspotenzial, sollten die Investoren ihre negative Sicht auf Gold revidieren. Ein weiterhin zur Stärke neigender US-Dollar dürfte aber vorerst eine Erholung erschweren. (Ausgabe September 2018) (04.09.2018/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Der synchrone globale Aufschwung neigt sich dem Ende zu, so die Experten von Swisscanto Invest.Während die US-Wirtschaft nach wie vor ein Wachstum über Potenzial verzeichne, habe sich das Wachstumstempo in der Eurozone klar verlangsamt. Bei den Schwellenländern sei es in einigen Volkswirtschaften bereits zu einer deutlichen konjunkturellen Eintrübung gekommen. Argentinien und die Türkei, als prominenteste Beispiele, dürften eine Rezession kaum vermeiden können. Insgesamt würden die Experten der globalen Wirtschaft indes einen unverändert guten Gesundheitszustand attestieren; das Wachstum verliere zwar an Dynamik, sei aber nicht als schwach zu bezeichnen.