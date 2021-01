Diese Woche werde möglicherweise schon zeigen, ob dieses Reaktionsmuster in eine größere Konsolidierung münde, oder ob die Aktienmärkte schnell wieder in ihr optimistisches Muster zurückkehren würden, die Dinge von der positiven Seite zu betrachten. Für Ersteres würde sprechen, dass mit dem in den letzten Wochen Rückenwind verursachenden US-Fiskalpaket, den bereits im Dezember verkündeten geldpolitischen Maßnahmen und den Fortschritten bei der Zulassung der Impfstoffejetzt erstmal viele positive Nachrichten auf dem Tisch lägen. Gleichzeitig bestehe die Gefahr, dass im Hinblick auf den Impffortschritt und die Wirtschaftsdaten (aufgrund der neuerlichen/verlängerten Lockdowns) etwas Ernüchterung einkehre. Im Hinblick auf Letzteres würden die am Freitag zur Veröffentlichung anstehenden Schnellschätzungen zu den Einkaufsmanagerindices für die USA und die Eurozone wohl die wichtigsten Datenpunkte der neuen Woche. Wenig neue Impulse für die Aktienmärkte sollten von der EZB-Sitzung am Donnerstag ausgehen.



Der optimistischen Lesart in die Karten spielen könnte aber nach Meinung der Analysten der Raiffeisen Bank International AG die Berichtssaison zum Q4. Sie würden glauben, dass die Unternehmen mehrheitlich die in sie gestellten Erwartungen übertreffen würden. Allerdings dürfte das positive Überraschungspotenzial etwas geringer ausfallen als in den Quartalen zuvor, da die Konsensschätzungen zuletzt schon nach oben geklettert seien. Diese Woche stünden mit u.a. Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) und Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) weitere US-Finanzschwergewichte im Fokus. Zusätzlich würden der Streamingdienst Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) und erste Technologietitel berichten, wie ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) oder IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ihr Zahlenwerk.



Am Ölmarkt seien Brent und WTI am Freitag jeweils mit Abschlägen aus dem Markt gegangen. Schwach hätten sich auch die Edelmetalle Platin (-3,6%), Silber (-3,1%) und Gold (-1,1%) präsentiert. Letzteres habe damit die zweite Handelswoche in Folge mit Verlusten verzeichnet. Aufs Gemüt habe hier der zuletzt gegenüber anderen Währungen anziehende USD gedrückt. (18.01.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Sowohl das vorgestellte US-Hilfspaket in Höhe von USD 1,9 Billionen (inklusive u.a. mehr Direktzahlungen an Haushalte und eine Ausweitung der Arbeitslosenunterstützung) als auch die über den Analystenschätzungen ausgefallenen Quartalszahlen der US-Finanztitel JP Morgan Chase (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM), Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol Deutschland: NWT, NYSE-Ticker-Symbol: WFC) konnten das Sentiment am Freitag unterstützen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Vielmehr habe die Devise "sell on good news" gelautet. Dementsprechend seien sowohl die wichtigen europäischen, als auch die US-Aktienindices schwächer ins Wochenende gegangen.