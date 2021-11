Die breite Einführung digitaler Vermögenswerte sorge weiterhin für eine rege Kapitalmarktaktivität, einschließlich mehrerer Börsengänge. In den USA habe beispielsweise der Miner Stronghold Digital 127 Millionen US-Dollar beschafft, der behaupte dank der Renewable Energy Credits und staatlicher Steueranreize für die Renaturierung stillgelegter Kohlebergwerke die niedrigsten Kosten unter den börsennotierten Bitcoin-Minern zu haben. Unterdessen haätten auch das in Delaware ansässige Unternehmen Rhodium Enterprise und die australische Gesellschaft Iris Energy Pläne für eine Kapitalbeschaffung in Höhe von jeweils 100 Millionen US-Dollar im Rahmen von IPOs eingereicht.



Das koreanische Krypto-Gaming-Unternehmen WeMade sei im Oktober um 165% gestiegen und habe den Gründer Park Kwan-Ho laut Forbes zum Milliardär gemacht. Drei der fünf reichsten Männer Südkoreas würden mittlerweile zumindest einen Teil ihres Vermögens mit digitalen Assets erwirtschaften. Das Kryptorollenspiel Mir4 von WeMade sei seit dem 31. August in 170 Ländern mit mehr als 1,5 Millionen Downloads auf Android und Apple eingeführt worden, wobei die Downloads auf Steam, das vor zwei Wochen Kryptospiele deaktiviert habe, nicht mitgezählt worden seien.



"Zeitgleich mit dem Anstieg der kryptobezogenen Kapitalmarktaktivitäten haben wir in diesem Monat auch eine deutliche Zunahme von Broker-Research zu Kryptowährungen in unseren Posteingängen festgestellt", sage Sigel. "Ein solches Research fördert oft zusätzliche Kapitalmarktaktivitäten. Dies hat sich auch darin gezeigt, dass bei den drei im letzten Monat beantragten Bitcoin-Börsengängen JPMorgan, Citigroup, Macquarie, Canaccord Genuity, Cowen und Tudor Pickering als Underwriter und Bookrunner beteiligt waren."



"Da sich Kryptounternehmen allein im 3. Quartal 8,2 Milliarden US-Dollar beschaffen konnten, dürften Anleger unseres Erachtens in den kommenden Monaten mit Analysen überflutet werden, in denen diese neuen Themen erläutert werden", erwarte Sigel. Angesichts des makroökonomischen Umfelds von Lieferkettenengpässen und Inflationssorgen scheine sich der Übergang des Markts zu "entmaterialisierten" Produkten und Dienstleistungen wie NFTs und digitalem Bauland im Metaverse zu beschleunigen. (17.11.2021/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Digital Assets erholten sich im Oktober dank des starken makroökonomischen Rückenwinds, der Saisonalität und Fundamentaldaten, die Bitcoin um 59 % und Ethereum um 88% in die Höhe trieben, wie Matthew Sigel, Head of Digital Assets Research bei VanEck in seinem aktuellen Digital-Asset-Kommentar schreibt.Makroökonomische Faktoren wie der Verbraucherpreisindex in den USA hätten dafür gesorgt, dass sich das Interesse an Inflationsabsicherungen in Form von Rohstoffen und Kryptowährungen erhöht habe. Die Gesamtzahl der Bitcoin- und Ethereum-Adressen sei um 1,5 bzw. 2,7% gegenüber dem Vormonat gestiegen, was die höchste Wachstumsrate seit April darstelle. "Die beiden größten Blockchain-Netzwerke dürften im Jahr 2021 Zahlungen im Wert von fast 8 Billionen US-Dollar abwickeln, was etwa zwei Dritteln des Werts des Visa-Netzwerks entspricht und zehnmal schneller wächst", sage Sigel.