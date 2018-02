Wien (www.aktiencheck.de) - Die US-Berichtssaison für das letzte Quartal war nicht nur historisch überdurchschnittlich, sondern verzeichnete auch absolut gesehen einen starken Zuwachs, stiegen die US-Unternehmensgewinne damit doch im Jahresvergleich um +14 % p.a. (Umsatz +7,5%), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In Europa (wo dieser Sondereffekt fehle und der teure Euro zusätzlich die in USD abgerechneten Auslandsgewinne belaste) erwarte der Konsensus heuer dagegen nur ein Gewinnwachstum von rund 7% (EURO STOXX 50, ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) - eine gewisse Erklärung für das Zurückbleiben des europäischen Marktes.Kurzfristig seien die Aktienmärkte nach dem steilen Einbruch Anfang Februar weiterhin im Rebound-Modus: Insbesondere der US-Markt (S&P 500, ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe vom Intraday-Tief bereits 2/3 des Rückgangs (rund 8 von 12%) aufgeholt und die Analysten würden nach wie vor Platz für eine weitere Erholung in den nächsten Wochen sehen (Empfehlung bleibe kurzfristig auf Kauf). Der Bull-Bearo-Meter - ein Stimmungsbarometer, das vor dem jüngsten Einbruch auf dunkelrot geklettert sei - liege trotz der jüngsten Erholung aktuell immer noch erst auf neutral und auch datenseitig würden die Analysten in den kommenden Wochen keine neuen Hiobsbotschaften von der US-Inflationsseite erwarten. Sobald sich die US-Aktienmärkte allerdings wieder ihren Höchstständen annähern würden, werde die Luft dünner (zumal die Analysten im Frühjahr einen starken US-Inflations- und Renditeanstieg erwarten würden). Die Analysten würden dann aus aktueller Sicht ihre Kaufempfehlung wieder auf Neutral zurückstufen (auch für Europa, wo die Erholung bisher weit geringer ausgefallen sei). (23.02.2018/ac/a/m)