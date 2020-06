Die Deutsche Bank habe den jährlichen Stresstest der US-Notenbank bestanden. Die FED habe der US-Tochter Fortschritte bescheinigt. "Im zweiten Jahr in Folge hatte unsere wichtigste Aufsichtsbehörde in den USA weder quantitative noch qualitative Ein-wände gegen die Kapitalplanung der DB USA", habe es von US-Chefin Riley und CEO Sewing geheißen. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise habe die FED aber allen größeren Banken in den USA weitreichende Vorgaben zur Stärkung ihrer Kapitalbasis gemacht.



Vonovia expandiere in die Niederlande und beteilige sich hierzu mit 2,6% am Wohnimmobilienportfolio Vesteda Residential Fund. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Die Transaktion solle bis zum 30. Juni abgeschlossen sein. CEO Buch habe schon öfter angekündigt, sein Geschäft auf die Niederlande und auch auf Frankreich ausweiten zu wollen. Vesteda betreibe ca. 27.000 Wohneinheiten im mittleren Preissegment.



Hennes & Mauritz bekomme die Corona-Krise heftig zu spüren: Die Umsätze hätten sich in Q2 in etwa halbiert auf 28,664 Mrd. SEK. Der Verlust vor Steuern habe bei 6,48 (+5,93) Mrd. SEK gelegen.



Angesichts wochenlanger Schließungen der Geschäfte habe Nike einen Umsatzeinbruch in Q4 (30.05.) von 38% auf 6,31 Mrd. USD und einen Verlust von rund 790 Mio. USD hinnehmen müssen.



Der Euro habe einen bewegten Freitag erlebt, habe sich jedoch über der 1,12 USD-Marke gehalten.



Die sich verschärfende Corona-Krise habe sich auch bei den Ölpreisen bemerkbar gemacht. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI sei um 77 Cent gesunken. Gold habe sich stabil gezeigt. (29.06.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Angesichts der Nachrichtenlage rund um Corona aus den USA drehte der deutsche Aktienmarkt ( DAX -0,73%, MDAX -1,00%, TecDAX -0,63%) am letzten Handelstag der Woche ins negative Terrain, so die Analysten der Nord LB.Kursverluste der Finanzwerte, Rekord-Corona-Infektionszahlen und die wieder wachsenden Spannungen mit China hätten die US-Börsen ( Dow Jones -2,8%, S&P-500 -2,4%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -2,6%) ins Minus gedrückt. Citigroup und J.P. Morgan hätten zwischen 5 und 6% verloren, nachdem die FED wegen der Coronavirus-Pandemie Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe vorläufig verboten habe. Nikkei 225 starte mit einem deutlichen Minus in die neue Woche: aktuell -2,1% (22.021,13 Punkte).