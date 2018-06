Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gestern ging es für den DAX zunächst spürbar abwärts, was u.a. auf eine schwache Performance bei den Bankaktien zurückzuführen war, so die Analysten der Helaba.CharttechnikEine temporäre Erholungsbewegung des DAX habe sich angekündigt. Dass zuvor nochmals ein neues Impulstief markiert werden würde, sei nicht zwingend zu erwarten gewesen. Die Erholung habe den deutschen Leitindex in den Bereich verschiedener Widerstände, angefangen bei einer Struktur (12.330), bis hin zu der 12.427/12.443er Zone geführt. Dort habe eine Reihe von Marken, beispielsweise ein Retracement, aufeinandergetroffen. Knapp oberhalb gehe von der Ichimoku-Wolke weiterer Widerstand aus. Während sich das Bild bei den Oszillatoren etwas aufgehellt habe, würden die Trendfolger im Short-Modus verharren. Insofern gelte es nochmals die Regel, dass in Abwärtstrends Erholungen zur Reduzierung von Positionen genutzt werden sollten, zu wiederholen. Insbesondere, nachdem die 21- die 55-Tageslinie von oben nach unten durchgekreuzt habe und eine Reihe weiterer Faktoren auf kurz- und mittelfristig weiter nachgebende Kurse hindeute. (28.06.2018/ac/a/m)