Hinsichtlich des Budgetstreits der italienischen Regierung mit der EU habe es am Wochenende erste Anzeichen einer Kompromisslösung gegeben. Dies sei an den Kapitalmärkten unmittelbar mit einem deutlichen Rückgang der italienischen Renditen goutiert worden. Im Hintergrund möge auch die jüngste Einschätzung der italienischen Notenbank eine Rolle gespielt haben, dass bei einem konstant hohen Renditestand auf dem aktuellen Niveau die italienische Regierung in 2019 und in 2020 bis zu 9 Mrd. Euro mehr an Zinsausgaben zu leisten hätte. Nicht nur die Haushaltssituation des italienischen Staates, sondern auch die Verschuldungsmöglichkeiten der italienischen Unternehmen würden sich in der Folge durch konstant hohe Renditen deutlich verschlechtern. Dies könne auch der populistischen Regierung nicht gefallen, schränke es doch deren Spielraum weiter ein.



Von großer Wichtigkeit für die Kapitalmärkte sei das Ende der Woche anstehende G-20-Treffen in Buenos Aires. Insbesondere das Treffen zwischen US-Präsident Trump und seinem chinesischen Counterpart Xi werde von hoher Bedeutung für den kurz- bis mittelfristigen Fortgang des Handelskonflikts eingestuft. Diesbezüglich sei durchaus Potenzial für eine Kompromisslösung vorhanden, insbesondere weil der Handelskonflikt trotz gegenteiliger öffentlicher Wahrnehmung nur ein Aspekt eines viel tiefergehenden Konflikts beider Länder darstelle. Dies bedeute, dass das für US-Präsident Trump an der Heimatfront so wichtige Bild des lautstarken Kritikers chinesischer Geschäftspraktiken nicht in Mitleidenschaft gezogen würde, auch wenn es in Sachen Handelsstreitigkeiten zu Zugeständnissen käme.



Wie an dieser Stelle vielfach dargelegt, würden viele Gründe für eine gute 2019-Performance der globalen Aktienmärkte sprechen. Hilfreich wenigstens für eine kurzfristige Erholung der jüngst arg gebeutelten großen US-Technologiewerte und damit des US-Aktienmarktes insgesamt, sollten die rückläufigen US-Renditen der letzten Tage sein. Hinsichtlich des Aktienkursrückgangs seien vor allem die stark gestiegenen Renditen und deren Bedeutung für die hohe Bewertung der Technologiewerte als Ursache zitiert worden. Das anhaltend hohe Wachstum sowie die jüngsten hervorragenden Quartalszahlen sollten aber nicht unter den Tisch fallen. (27.11.2018/ac/a/m)







Essen (www.aktiencheck.de) - Nach mannigfaltigen schlechten Nachrichten von der politischen Front in den letzten Wochen gehen die Aktienmärkte mit einer gewissen optimistischen Note in diese Handelswoche, so die Analysten der National-Bank AG.Diese nähre sich aus verschiedenen Gründen. Es liege nunmehr mit dem ausgehandelten "Brexit"-Abkommen zwischen der britischen Regierung und der EU ein Papier auf dem Tisch, welches das britische Parlament klar zu einer Entscheidung zwinge. Ein Nachverhandeln werde es nicht mehr geben, das heiße: Entweder gebe es einen "Brexit" zu den ausverhandelten Bedingungen oder das Abkommen werde abgelehnt. Dann sei es sehr wahrscheinlich, dass die britische Regierungschefin zurücktrete und damit auch in Folge die Wahrscheinlichkeit von Neuwahlen oder auch eines erneuten Referendums steige.