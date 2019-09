Im Euroraum hätten sowohl der EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) als auch der marktbreite STOXX Europe 600-Index jeweils 1,8 Prozent hinzugewonnen. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe um 2,0 Prozent zugelegt. In Italien sei der MIB-Index vor dem Hintergrund der Regierungsbildung sogar um 3,1 Prozent angestiegen (alle per Freitagmittag, Stand 16:00).



Die Branchenentwicklung im STOXX Europe 600-Index sei bis auf den Immobiliensektor durchweg positiv gewesen. Vorneweg hätten zyklische Branchen wie Auto & Parts mit plus 5, Prozent sehr freundlich tendiert. Dies habe auch für die Banken gegolten, die um 3,5 Prozent zugelegt hätten. Mit 1,6 Prozent im Minus habe hingegen der Immobiliensektor gelegen, der weiter unter der Berliner Thematik Mietendeckel und Enteignung zu leiden gehabt habe.



Zum 23. September werde im DAX die Aktie von thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) durch die MTU Aero Engines (ISIN DE000A0D9PT0/ WKN A0D9PT) ersetzt. MTU habe zwischenzeitlich mit 257,00 Euro je Aktie einen Rekordstand erreicht, habe am Freitag aber wieder etwas abgegeben. Dem Aktienkurs von thyssenkrupp habe der Abstieg aus dem deutschen Leitindex in der Berichtswoche keinen Abbruch getan, mit plus sieben Prozent habe der Titel im DAX zu den Wochengewinnern gehört. thyssenkrupp wolle sich von seiner Aufzugssparte trennen und befinde sich Presseberichten zufolge hierrüber im Gespräch mit dem finnischen Konkurrenten Kone (ISIN FI0009013403/ WKN A0ET4X).



Mit einem Zugewinn von knapp 8,5 Prozent im Wochenvergleich habe aber Wirecard (ISIN DE0007472060/ WKN 747206) die DAX-Gewinnerliste angeführt. Die Aktie sei zuletzt von verschiedenen Analysten zum Kauf empfohlen worden. Einen neuen Höchststand habe in der Berichtswoche zudem die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN DE0005810055/ WKN 581005) erreicht, die zeitweise bei knapp 139 Euro notiert habe. (Ausgabe vom 06.09.2019) (09.09.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachlassende Brexit-Sorgen, die Aussicht auf wirtschaftliche Impulse aus China sowie die für Anfang Oktober in Washington geplante Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen den USA und China ließen die Risikostimmung der Anleger steigen, so die Experten von Union Investment.Hierzu habe auch die politische Entspannung in Hongkong beigetragen. Die dortige Regierung habe den umstrittenen Gesetzesentwurf zur Auslieferung Hongkonger Bürger an Festlandchina zurückgezogen, man hoffe auf ein Ende der Proteste.