Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem sich die Aktienmärkte am Freitag stabilisieren konnten (S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) +1,3%), notieren sie heute wieder deutlich im Minus: der S&P 500 Future liegt aktuell mit -1,6% auf den Freitags-Tiefständen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auch wenn die Analysten der Raiffeisen Bank International AG davon ausgehen würden, dass man eine solche "2. Welle" (in vielen US-Bundesstaaten sei es nach wie vor die erste) besser in den Griff bekomme und ein zweiter landesweiter Shutdown nicht notwendig werde, sei derzeit noch völlig offen, wann sich die Fallzahlen wieder einpendeln würden und wie lange es dauere, bis der Markt dieses Risiko eingepreist habe. Wirtschaftsdaten dürften damit vorerst wenig Beachtung finden.Ein Prozent im Minus notiere auch der Ölpreis, aber selbst Edelmetalle könnten nicht profitieren und würden etwas schwächer handeln. (15.06.2020/ac/a/m)