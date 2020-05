Auch wenn sie bereits zurückgekommen seien: Die realisierten Volatilitäten (30 Tage, annualisiert) im S&P 500 und EURO STOXX 50 seien im langfristigen Vergleich immer noch sehr hoch. So stünden die Volatilitätsmaße beim S&P 500 im 98. Quantil, beim EURO STOXX 50 im 97. Quantil. "Das heißt, dass an 98 und 97 Prozent aller Tage seit 2001 die realisierte Volatilität niedriger lag als derzeit", so Mlinaric. Das mache sich auch an den Optionsmärkten bemerkbar, dort seien die impliziten Volatilitäten weiterhin sehr hoch.



Zwar lasse die Risikodynamik nach, die Kennzahlen würden sich aber auf immer noch sehr hohem Niveau bewegen. "Eine sinkende Dynamik bedeutet nur, dass sich die Märkte nach dem rasanten Anstieg der Risiken seit Mitte März langsam an dieses Niveau gewöhnen", habe Mlinaric gesagt. "Sie haben sehr spät reagiert, dann sehr heftig übertrieben und korrigieren diese Übertreibung jetzt teilweise." Ähnliches gelte für die Politik: Zunächst sei abgewartet worden, ob der Kelch nicht vorübergehe. "Dann aber wurde alles aufgefahren, was an Instrumenten zur Verfügung steht", so Mlinaric.



Mit der Folge, dass die meisten Risikomärkte seit ihren jüngsten Tiefstständen stark gestiegen seien. Bewertungsadjustiert würden sich einige Aktienmärkte wieder entlang historischer Höchststände bewegen - und das in Zeiten der Pandemie, der steigenden Arbeitslosigkeit, der reduzierten Gewinnerwartungen. Allein die FED habe seit Mitte März ihre Bilanz um etwa zehn Prozent des nationalen BIP ausgeweitet, die Zinsen seien historisch niedrig, bei der Größe der Hilfspakete würden sich die Staaten gegenseitig übertrumpfen. Erneut gelte angesichts derart weit geöffneter Geldschleusen: There is no alternative. Das billige Geld treibe die Kurse schon wieder.



Die Aktienmärkte würden sich an einem Scheitelpunkt befinden. Die meisten Fondsmanager in den USA hätten sehr hohe Cash-Quoten in ihren Portfolien. Und die FED sei mit dem Gelddrucken noch nicht am Ende. "In diesem Umfeld ist die Chance groß, dass die Aktienkurse ausgehend von den USA weiter angetrieben werden", so Mlinaric. Die Realwirtschaft sehe sich derweil massiven Gewinnrückgängen und einer echten Absatzkrise gegenüber. "Diese Spannung erreicht gerade einen Höhepunkt", habe Mlinaric gesagt. Institutionelle Portfolien müssten nun mit zwei Gefahren umgehen: einerseits den möglichen Aufschwung zu verpassen, andererseits in eine Solvenzkrise hineinzuschlittern. (06.05.2020/ac/a/m)





