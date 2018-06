Wien (www.aktiencheck.de) - Die Zuspitzung im Handelskonflikt hat in der letzten Zeit deutlichen Abgabedruck an den internationalen Aktienmärkten verursacht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). DAX , in dem die Automobilhersteller und Zulieferer rund 20% der Marktkapitalisierung repräsentieren würden, verhältnismäßig stärker verloren. Unterdurchschnittlich hätten sich aber auch Schwellenländer-Aktien entwickelt, die gemessen am MSCI Emerging Markets (in USD) zwischenzeitlich auf das Niveau von August 2017 zurückgefallen seien. Als zusätzliche Belastungsfaktoren würden sich hier ebenfalls die Aussichten auf weitere US-Zinsanhebungen und der starke USD erweisen. Die Aktienmärkte würden nach Meinung der Analysten auch in den nächsten Wochen ein Spielball der Handelsthematik sein. Hier würden sie davon ausgehen, dass der Verhandlungslogik von Präsident Trump folgend zuerst weitere Eskalationsschritte gesetzt würden, ehe das Feld für Lösungen aufbereitet sei.Dementsprechend würden die Analysten aus diesem Einflussfaktor weiterhin Abgabedruck erwarten, auch wenn jetzt in kurzer Zeit schon einige negative Erwartungen eingepreist worden seien und zwischenzeitlich konziliantere Töne für Gegenbewegungen sorgen könnten. Die Weltwirtschaft insgesamt würden die Analysten aus der Handelsproblematik aktuell noch nicht gefährdet sehen, der eine oder andere Datenpunkt dürfte aber die solcherart gestiegene Unsicherheit widerspiegeln. Zusätzliche Risiken für die Welt-Konjunktur und somit auch für die Aktienmärkte würden aus ihrer Sicht ebenso von der US-Drohung ausgehen, die IranÖlimporte massiv zu reduzieren. Dies könnte über einen Anstieg der politischen Risikoprämien einen deutlich anziehenden Ölpreis in den kommenden Monaten zur Folge haben.Spannend werde in den nächsten Tagen zudem, ob der EU-Kompromiss in Sachen Migrationspolitik ausreiche, um den deutschen Koalitionszwist zwischen CDU und CSU zu glätten. Sollte dies nicht der Fall sein, dann könnten Neuwahlspekulationen den europäischen Aktienmarkt temporär belasten. Einen Lichtblick stelle hingegen die in Bälde beginnende US-Berichtssaison zum zweiten Quartal dar. Die von Bloomberg gesammelten Analystenschätzungen für den S&P 500 würden sich mit einem aktuell erwarteten Gewinnanstieg von rund 20% auf hohem Niveau befinden. Die Analysten würden diese Hürde trotzdem für überspringbar halten. Die zuvor skizzierten Einflussfaktoren würden aber in Summe für eine weiterhin trübe Großwetterlage an den Aktienmärkten sprechen. Da sie aber bei den meisten von ihnen analysierten Märkten bereits ihre Kursziele für September unterschritten hätten, würden sie weitere Rückschläge dann opportunistisch dazu nutzen, ihre Empfehlung auf "halten" zu stellen. (29.06.2018/ac/a/m)