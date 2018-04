Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den internationalen Aktienmärkten fiel der Start in die Nachosterwoche nicht leicht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Deshalb würden zunächst die Schlüsselunterstützungen bei 11.800 Punkten (DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)), 23.300 Punkten (Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420)) bzw. 2.600 Punkten (S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0)) in den Vordergrund rücken. Bemerkenswert sei aber die Abkühlung der verschiedenen Sentimentindikatoren. Während im Januar noch eine gewisse Jubelstimmung zu verzeichnen gewesen sei, könnten Anleger mittlerweile fast von dem Gegenteil ausgehen. Laut der jüngsten Umfrage der American Association of Individual Investors notiere der Anteil der Bären unter den US-Privatanlegern mit 36,6% auf dem höchsten Stand seit August 2017. Damals habe nochmals ein deutlicher Rallyimpuls eingesetzt. Das Bärenlager sei nicht nur überdurchschnittlich gut gefüllt, die Quote der Pessimisten liege auch fast 5%-Punkte über dem Bullenanteil. Darüber hinaus sei die Investitionsquote aktiver US-Investoren inzwischen auf dem niedrigsten Stand seit 2016 angekommen. Zu guter Letzt bilde sich derzeit eine positive Divergenz bei der Anzahl neuer 52-Wochen-Tiefs für alle an der NYSE notierten Aktien aus. So hätten jüngst, trotz tieferem Markttief, deutlich weniger Papiere neue Jahrestiefs erreicht. Insgesamt sei die Stimmungslage mittlerweile auf einem interessanten antizyklischen Level angelangt. (05.04.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.