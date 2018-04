Die Vorgaben für den heutigen Handelsbeginn seien leicht positiv, denn an der Wall Street sei es zu Schlusskursen in der Nähe der Tageshochs gekommen und auch in Japan würden die Kurse steigen. Ob die europäischen Servicesektor-PMIs für zusätzliche Unterstützung sorgen könnten, sei fraglich. Zwar sollte das Wachstumsszenario nicht infrage stehen, Signale für eine weitere Beschleunigung der konjunkturellen Dynamik erwarte man aber aktuell nicht.



Charttechnik



Der DAX bewege sich weiterhin in einer wichtigen Unterstützungszone (11.726/12.000) und der Durchbruch auf der Unterseite lasse auf sich warten. Auch der EURO STOXX 50 konsolidiere seit Wochen dicht am 38,2%-Fibonacci-Level (3.313). Sollte es zu einem erneuten Unterschreiten kommen, entstehe zunächst Raum bis zum Tief bei 3.261 Punkten. Anschließend dürfte es zu einer Korrekturausdehnung kommen. Weitere Haltemarken fänden sich dann bei 3.214 (Tief aus dem ersten Quartal 2017) bei 3.156 (Hoch vom April 2016), bevor das 61,8%-Retracement ins Bewusstsein der Marktteilnehmer rücke. Der DMI im Wochenchart stehe auf Verkauf und werde von einem hohen und steigenden ADX begleitet. Die Risiken auf der Unterseite seien somit nicht zu unterschätzen. (05.04.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte in China hatten gestern noch ins Minus gedreht und so ergab sich dann doch ein negativer Handelsbeginn an den deutschen und europäischen Börsen, so die Analysten der Helaba.Der Handelskonflikt zwischen China und den USA habe im weiteren Verlauf zudem für weitere Belastungen gesorgt, nachdem China eine neue Runde von Strafzöllen als Reaktion auf die US-Maßnahmen verkündet habe. Der DAX habe im Tief bei 11.792 Punkten und damit in Reichweite der wichtigen Marke von 11.726 Zählern notiert. Hier lägen das 38,2%-Retracement des Anstiegs seit März 2016 und das Tief von Ende März 2018. Nachdem US-Handelsminister Ross aber Gesprächsbereitschaft signalisiert habe, hätten sich die Kurse hierzulande und an der Wall Street erholt. Zum Schluss habe ein Abschlag von nur 0,37% auf 11.957 Punkte zu Buche gestanden.