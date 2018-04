Auch wenn das weiterhin hohe US-Leistungsbilanzdefizit nicht das Ergebnis "unfairer Deals" darstelle, sondern die niedrige Produktivität im amerikanischen Verarbeitenden Gewerbe in Kombination mit anhaltend hohen staatlichen Defiziten widerspiegle, zeige die US-Administration zu Recht auf die Handelsbeschränkungen anderer Länder. Ob Trump der heimischen US-Ökonomie damit einen Gefallen tue, sei mehr als fraglich! Sollte der Konflikt sich verbal weiter verschärfen, könnten die Märkte kurzfristig zu irrationalen Übertreibungsreaktionen neigen. Aktuell würden die Experten diese Gefahr jedoch nicht sehen. Folglich würden sie derzeit keine nachhaltigen Konjunktur- und Marktreaktionen erwarten.



Momentan würden die Experten an ihrer Sicht von insgesamt drei FED-Zinserhöhungen in diesem Jahr und einer sehr zögerlichen Normalisierung der EZB-Politik, inklusive einer Verlängerung des Anleihekaufprogramms bis Ende 2019, festhalten. Nach der Einigung auf eine Übergangsregelung im Brexit-Prozess würden sie einen zusätzlichen Zinsschritt der Bank of England erwarten.



Aus volkswirtschaftlicher Sicht sei der starke Kursrückgang an den Aktienmärkten auf Basis der aktuellen Daten nicht gerechtfertigt. Die konjunkturelle Aufwärtsentwicklung sei weiterhin gut abgesichert. Sie bekomme neue Impulse durch die Ausgabenprogramme der seit einigen Wochen vereidigten Bundesregierung.



Die Weltkonjunktur laufe per saldo robust und werde durch die Steuersenkung der Trump-Administration weiter gestützt Die Inflation sei moderat, sodass sich die Kaufkraft der Verbraucher nicht wesentlich verringere und konjunkturabschwächend wirke. Der monetäre Rahmen sei weiterhin wachstumsfreundlich. Die Europäische Zentralbank (EZB) habe angekündigt dass sie bei der Rückführung des Quantitative Easing und der Anpassung der Zinsen nach oben vorsichtig agieren wolle. Eine Krise an den Märkten sei nicht im Interesse der EZB.



Anders einzuschätzen seien jedoch die Event-Risiken, wie die beschriebenen protektionistischen Tendenzen, ausgehend von den USA. Nur dann, wenn sich hieraus aber ein größerer Handelskrieg tatsächlich entwickeln sollte, der auch Europa stärker belaste, könnten daraus auch ernstere Gefahren für die Aktienmärkte entstehen. Ein anderes Risiko wäre eine weitere Aufwertung des Euro auf den Devisenmärkten. Bisher habe sich die moderate Höherbewertung der Gemeinschaftswährung jedoch noch nicht spürbar negativ auf die Aktienbewertungen hiesiger Unternehmen ausgewirkt. Das hänge damit zusammen, dass der Euro fundamental gesehen immer noch unterbewertet sei. Nach Einschätzung von Analysten würden sich Kurse oberhalb der Marke von 1,40 US-Dollar je Euro nachhaltig auf die Gewinnentwicklung exportorientierter europäischer Unternehmen auswirken.



Politische Risiken könnten von Italien ausgehen. Sollte es dort zu einer Regierung aus den europakritischen Parteien Lega Nord und Fünf-Sterne-Bewegung kommen, könnte dies der Entwicklung in der EU und dem Euroraum schaden. Weiterhin seien die Krisenherde m Ostasien oder im Mittleren Osten potenzielle Störfaktoren für die Finanzmärkte, insbesondere dann, wenn sich ein eskalierender Konflikt auch auf die Rohstoffpreise, insbesondere den Ölpreis, auswirken würde.



Gegenwärtig habe sich die Stimmung an den Märkten noch nicht drastisch eingetrübt. Viele Anleger würden rückläufige Kurse als Gelegenheit deuten, ihre Einstandskurse zu verbilligen. Angesichts der gestiegenen Risiken seien Einbrüche wie 2011 oder 2015/16 mit zweistelligen Kursverlusten zwar möglich, aber aus Sicht der Experten wenig wahrscheinlich. Denn die Europäische Union stehe im Augenblick so gut da, wie lange nicht. Das Wachstum sei hoch, die Arbeitslosigkeit gehe zurück. Die Preissteigerung sei zwar noch nicht da, wo sie sein sollte, die Gefahr der Deflation sei aber gebannt. (Ausgabe April 2018) (06.04.2018/ac/a/m)





ParisOberursel (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den internationalen Aktienmärkten hat sich in den vergangenen Wochen verschlechtert, so die Experten der Alte Leipziger Trust.Zwar habe sich die Bewertungssituation weiter entspannt für die Investoren sei sie jedoch derzeit für ein Neuengagement offenbar noch nicht hinreichend attraktiv. Zugleich hätten wichtige konjunkturelle Frühindikatoren nach Auffassung der meisten Analysten ihren Höhepunkt im aktuellen Konjunkturzyklus erreicht. Dies und die Zunahme geopolitischer Risiken lasse Aktionäre sich derzeit in Zurückhaltung üben. Der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) habe sich seit Jahresbeginn um 5,4% auf zuletzt 12.167 Zähler (Stand: 05.04.2018) ermäßigt. Schwächer hätten auch der EURO STOXX 50 (3.394/ -2,7%), der amerikanische Leitindex Dow Jones (24.264/ -3,2%) und der japanische Nikkei (21.645/ -7,9%) notiert.Während sich die Befürchtungen hinsichtlich eines deutlichen Anstiegs der Inflationsraten aufgrund der günstigen Datenlage tendenziell nicht bewahrheitet hätten, sei in den vergangenen Wochen ein anderes Risiko in den Vordergrund getreten: Protektionismus. Ankündigungen von Zollanhebungen der Trump-Administration würden seit Anfang März die Politik- und Finanzberichterstattung bestimmen. Kaum hätten die USA ihre potenzielle Zoll-Liste veröffentlicht, habe auch China reagiert und Zölle auf US-Produkte angekündigt. 106 Produkte im Gesamtwarenwert von 50 Milliarden Dollar sollten mit einem Zollsatz von 25 Prozent belegt werden, darunter Autos, chemische Produkte und einige Flugzeugtypen. Wann genau die neuen Zölle in Kraft treten würden, solle zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden, habe es im staatlichen Fernsehen geheißen.Mit weiteren Drohungen der USA und den öffentlich diskutierten Gegenmaßnahmen der restlichen Welt sei in den vergangenen Tagen die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass die Situation eskalieren und schwerwiegende negative Effekte auf das globale Handelsgeschehen haben könnte. Mögliche Auswirkungen auf die Finanzmärkte würden kontrovers diskutiert.