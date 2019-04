Die Stimmung der Anleger sei insbesondere von schlechten Nachrichten aus den USA getrübt worden. Der Internationale Währungsfonds (IWF) habe seine Schätzung für das weltweite Wirtschaftswachstum 2019 von 3,5 auf 3,3 Prozent gesenkt. Damit sei das erwartete Wachstum so niedrig wie zuletzt während der Weltwirtschaftskrise 2009. Die schwache Entwicklung lasse die zuletzt gelinderten Sorgen um die Eintrübung der globalen Konjunktur wieder stärker werden. Zudem habe US-Präsident Donald Trump mit Zöllen auf europäische Produkte im Wert von elf Milliarden US-Dollar gedroht. Als Grund für die Strafzölle seien illegale Subventionen der Europäischen Union (EU) für Airbus genannt worden. Die Höhe der Zölle entspreche laut dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer dem jährlichen Schaden, der den USA durch die verbotenen Staatshilfen entstanden sei. Auf Wochensicht habe der US-amerikanische Leitindex S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) einen Verlust von 0,2 Prozent hinnehmen müssen.



Bessere Nachrichten seien hingegen aus Europa gekommen. Noch zu Beginn der Woche habe am Freitag, 12. April, ein No-Deal Brexit gedroht, da noch immer keine Lösung für das Ausscheiden Großbritanniens aus der EU gefunden worden sei. Auf einem EU-Sondergipfel am Mittwoch hätten sich beide Parteien schließlich auf eine weitere Verschiebung des Austrittstermins bis spätestens 31. Oktober 2019 verständigt und damit einen harten Brexit zunächst abgewendet. Dies habe für Erleichterung bei den Anlegern gesorgt. Sollte der von Premierministerin Theresa May ausgehandelte Brexit-Deal doch noch vom britischen Parlament angenommen werden, könnte Großbritannien die EU sogar schon früher verlassen. Einen positiven Impuls für die Aktienmärkte habe außerdem die Ankündigung der Europäischen Zentralbank (EZB) geliefert, die Zinsen weiterhin unverändert zu lassen. Der europäische EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) und der deutsche DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) hätten per Freitagnachmittag leichte Gewinne von 0,06 Prozent und 0,02 Prozent verbucht.



Der Fahrdienstleister Uber habe zu Beginn der Woche bekannt gegeben, voraussichtlich ab Mai Aktien an der New York Stock Exchange listen zu lassen. Der Preis der Uber-Aktie solle zwischen 48 und 55 US-Dollar liegen. Mit einer erwarteten Gesamtbewertung von etwa 100 Milliarden US-Dollar dürfte es sich hierbei um einen der größten Börsengänge der Finanzgeschichte handeln. Ende März sei bereits der Uber-Konkurrent Lyft (ISIN US55087P1049/ WKN A2PE38) an die Börse gegangen. Der erste Kurs der Lyft-Papiere habe mit 87,24 US-Dollar gut 20 Prozent über dem Ausgabepreis von 72 US-Dollar gelegen. In den vergangenen zwei Wochen sei der Aktienkurs jedoch um rund 30 Prozent auf 61 US-Dollar eingebrochen.



In der letzten Woche habe in den USA die Berichtssaison zum ersten Quartal begonnen. Einige Unternehmen mit gebrochenem Quartal hätten bereits ihr Zahlenwerk vorgelegt, unter anderem der bekannte Jeans-Hersteller Levi Strauss (ISIN US52736R1023/ WKN A2PFHR) und die Fluggesellschaft Delta Air Lines (ISIN US2473617023/ WKN A0MQV8). Am Freitag hätten mit J.P. Morgan (ISIN US46625H1005/ WKN 850628) und Wells Fargo (ISIN US9497461015/ WKN 857949) schließlich die ersten US-Großbanken ihre Ergebnisse des ersten Quartals bekannt gegeben, danach würden Tech- und Pharma-Konzerne folgen. Experten würden eine solide Berichtssaison erwarten, insbesondere weil die Gewinnrevisionen in den vergangenen Wochen deutlich nach unten revidiert worden seien. Die Gewinnerwartungen dürften deshalb von den meisten Unternehmen gut zu erreichen oder sogar zu schlagen sein. (Ausgabe vom 12.04.2019) (15.04.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die globalen Aktienmärkte konnten in der abgelaufenen Handelswoche nicht an die starken Gewinne der Vorwoche anknüpfen, so die Experten von Union Investment.Gemessen am MSCI World-Index hätten die internationalen Börsen insgesamt 0,1 Prozent abgegeben.