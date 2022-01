Vor allem Europa, also jener Markt, der sich zuletzt sogar besser habe behaupten können, habe sich mit Abgaben konfrontiert gesehen. Während sich das Abwärtsmomentum mit der US-Eröffnung erst noch beschleunigt habe, sei in den Abendstunden eine Bodenbildung zu beobachten gewesen, der eine Gegenbewegung gefolgt sei. Mit der Schlussglocke habe es der jüngst schwer gebeutelte NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026 WKN: A0AE1X) sogar leicht ins Plus geschafft. Auch wenn deutliche Gewinner rar gewesen seien, habe abermals das Bankensegment hervorstechen können. Die Finanzindustrie gehöre zu jenen Sektoren, der ein höheres Zinsniveau grundsätzlich gelegen käme.



In Asien herrsche zum Auftakt des heutigen Handelstags bisweilen ein gemischtes Bild. Die vorbörslichen Indikatoren in Europa würden aktuell auf einen festeren Handelsstart hindeuten. Datenseitig sei heute nur mit geringen Impulsen zu rechnen.



Nachdem sich der Ölpreis seit Jahresbeginn um rund 5% verteuert habe, habe dieser gestern eine Verschnaufpause eingelegt. Das Barrel der Nordseesorte Brent handele damit aber weiterhin knapp über der Marke von USD 80. Weiterhin nicht vom Fleck scheine hingegen der Goldpreis zu kommen. Das Edelmetall sei in Zeiten von Diskussionen rund um Zinserhöhungen nicht gefragt und könne daher auch von der Schwäche an den Aktienmärkten nicht profitieren. Während die Unze in ihrer Preisentwicklung zumindest stabil bleibe, befinde sich das digitale Gold nach wie vor auf Talfahrt. Bitcoin & Co. hätten gestern abermals Verluste verbuchen müssen, wobei die digitale Leitwährung zwischenzeitlich sogar die Unterstützung von USD 40.000 nach unten durchbrochen habe. (11.01.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - "Ab in den Süden!" Was nicht nur so manchem bei der aktuellen Wetterlage in den Sinn kommt, scheint auch an den Aktienbörsen derzeit Usus zu sein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Weiterhin sei es die Geldpolitik, die für Verwerfungen sorge. Der Anstieg der Anleiherenditen drücke über den höheren Diskontierungsfaktor weiterhin auf die Bewertungen. Habe die Kursanpassung bisher vorwiegend das zinsreagible Tech-Segment betroffen, so habe das angeschlagene Sentiment gestern aber auch auf Value-Titel übergriffen.