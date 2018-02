Die Bedeutung der jüngst gemeldeten eher unfreundlichen Zahlen zur Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze sollte in diesem Kontext sicherlich nicht überbewertet werden. Bei dieser Zeitreihe habe sich im Berichtsmonat Januar ein Rückgang um -0,3% M/M ergeben. Zudem sei es zu Revisionen der Dezember-Zahlen gekommen, was die aktuellen Entwicklungen sogar noch eine Spur negativer erscheinen lasse.



In der Summe handle es sich also um ziemlich unerfreuliche Daten zum Verhalten der Konsumenten in den USA. In jedem Fall sei mit positiveren Zahlen gerechnet worden. Ganz offensichtlich hätten die Finanzmärkte die dämpfenden Effekte der Kältewelle im Januar unterschätzt. Entsprechende Belastungen würden sich beispielsweise beim Blick auf das Segment Baumaterialien zeigen; hier könne zum Start des neuen Jahres mit einer Veränderungsrate von -2,4% M/M fast schon von einem regelrechten Einbruch gesprochen werden, der allerdings wohl maßgeblich auf das Wetter zurückzuführen sein dürfte. Die makroökonomische Bedeutung der Angaben zur schwachen Entwicklung der US-Nach Auffassung der Analysten sollte der Konsument auch weiterhin eine sehr verlässliche Stütze des Aufschwungs in den USA bleiben - dafür müssten vor allem die Steuerreform und die anhaltende Verbesserung der Beschäftigungssituation sorgen.



Auch positive Vermögenseffekte durch die sich nun langsam wieder abzeichnende Erholung an den Aktienmärkten mögen dem US-Konsum nun wieder helfen können; zumindest sollten Belastungen abebben. Die vorläufigen Zahlen zum Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan würden jedenfalls klar in die Richtung eines auch weiterhin optimistischen Konsumenten in den Vereinigten Staaten deuten. Der an den Aktienmärkten weithin beachtete Stimmungsindikator habe sich im Berichtsmonat Februar sogar unerwartet freundlich präsentieren können. Etwas problematisch bleibe das Zinsumfeld. Nach ziemlich unerwarteten Inflationsdaten aus den USA - die Konsumentenpreise hätten am aktuellen Rand bei einer Veränderungsrate von +2,1% Y/Y verharrt und seien damit nicht gefallen - sei die magische Marke von 3,00% bei den 10J US-Staatsanleiherenditen eindeutig im Blickfeld.



Allerdings scheine sich der Aktienmarkt inzwischen an das veränderte Zinsumfeld gewöhnt zu haben ("higher for longer"). Der S&P 500 habe am vergangenen Freitag entsprechend oberhalb der Marke von 2.700 Punkten schließen können. Den asiatischen Aktienmärkten gelinge in diesem Umfeld ein vergleichsweiser guter Start in die neue Handelswoche. Offenkundig hätten die Dividendenpapiere in der Region insbesondere von einer Stimmungsaufhellung an der Wall Street profitiert. (19.02.2018/ac/a/m)







FrankfurtHannover (www.aktiencheck.de) - Nach der Schwächephase ist beim DAX mittlerweile wieder die Marke von 12.500 Punkten in den Fokus gerückt, so die Analysten der Nord LB.Der zwischenzeitlich zu beobachtende recht ausgeprägte Pessimismus an den internationalen Aktienmärkten beginne somit langsam etwas zu schwinden. Mit Blick auf den deutschen Blue-Chip-Index müsse nun sicherlich die 200-Tages-Linie im Auge behalten werden, welche derzeit bei 12.745 Zählern verlaufe. Die Marktteilnehmer würden ganz offenkundig weiterhin auf eine positive Entwicklung der Weltwirtschaft hoffen, welche den Dividendenpapieren aufgrund einer stützenden Wirkung auf die Unternehmensgewinne natürlich helfen würde.