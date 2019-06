Die Gewinner der Europawahl seien die neue Brexit-Partei von Nigel Farage, die für einen harten Brexit einstehe, sowie die Liberaldemokraten und Grünen gewesen, die beide den Brexit ablehnen würden. Es werde schwierig, hier einen Ausweg zu finden. Die Insolvenz der Restaurantketten von Jamie Oliver und der Kollaps von British Steel werde die Stimmung auch nicht verbessern. Das doch solide Wachstum der britischen Wirtschaft zu Beginn dieses Jahres sei wohl eher einer verstärkten Lagerhaltung zur Absicherung gegenüber aller möglichen Varianten des Brexit zuzuschreiben. Eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung sehe anders aus. Einzig im Fußball sei die Insel noch dominant und das vernebele vielleicht den Blick vieler für die aktuellen Probleme.



Hier scheine nur "The normal one" Klopp in der Lage, den Abschied der Insel aus der EU aufhalten zu können. Wer wolle denn schon, dass der sowohl in Deutschland als auch auf der Insel so beliebte Trainer letztlich ohne Arbeitserlaubnis in Liverpool dastehe? Der Autor jedenfalls wolle das nicht. Aber aktuell werde es immer wahrscheinlicher, dass Jürgen Klopp letztlich "The special one" Mourinho folgen und außerhalb Großbritanniens sein Glück suchen müsse, da die Brexit-Hardliner um Herrn Farage die Insel letzten Endes in einen harten Brexit steuern würden. Die Befürworter eines Verbleibs Großbritanniens in der EU hätten sich jedenfalls nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten für eine Nachwahl in Peterborough einigen können. Dies spreche nicht gerade für Geschlossenheit, wo sie doch so nötig wäre.



Auch wenn die vorherigen Betrachtungen eher zum Haare raufen seien, hätten die weltweiten Aktien- und Rentenmärkte doch nur geringfügig reagiert. Dies liege an den weiterhin deutlich wachsenden Dienstleistungsmärkten in den großen Volkswirtschaften der Welt, den stetig steigenden Löhnen sowie der Erwartung, dass die Zentralbanken Federal Reserve und EZB weiterhin unterstützend sein würden. So habe sich das "Sell in May" bewahrheitet und der breite S&P 500-Index zu Beginn des Monats rund 4,5% verloren.



Aber man sollte vorsichtig sein mit dem "go/stay away", denn der zuvor genannte Aktienindex habe zwischenzeitlich auch wieder 2% hinzugewonnen, im Bewusstsein, dass die Gewinnsituation der Unternehmen als auch die Finanzierungsbedingungen weiterhin gut seien. Die Berichtssaison des ersten Quartals zeige, dass die Unternehmen sowohl in den USA als auch in Europa weiterhin solide Gewinne ausweisen würden, die sogar noch leicht über dem Vorjahresniveau lägen. Jedenfalls sei es nicht angebracht, den Kopf in den Sand zu stecken und sich für die nächsten Monate von den Aktienmärkten zu verabschieden. Es werde immer wieder interessante Situationen geben, die ein Umdenken erfordern würden. Wer hätte gedacht, dass Renault (ISIN FR0000131906/ WKN 893113) und Fiat (ISIN NL0010877643/ WKN A12CBU) über eine Fusion sprächen und sowohl die Aktienbörsen als auch die Politik darüber jubeln würden?



Die Rentenmärkte in den USA hätten nun wiederholt Rezessionssignale gesendet. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries sei erneut unter die Rendite dreimonatiger Staatsschulden gesunken. Diese Anomalie der Zinskurve sei aber sicherlich auch zu einem großen Teil auf die Angebotsseite zurückzuführen. In den ersten vier Monaten des Jahres habe das Treasury Department insgesamt mehr als USD 4 Billionen an Anleihen emittiert. Davon seien aber nur USD 177 Milliarden langlaufende 10- bis 30-jährige Anleihen gewesen, also nur 4,4% vom gesamten Emissionsvolumen. Deshalb dürfte auch das Emissionsverhalten des US-Finanzministeriums die Invertierung der Zinskurve begünstigt haben. Da nicht geplant sei das zu ändern, begründe dies auch weiterhin niedrige langfristige Zinsen.



Ein paar Zölle mehr oder weniger würden den Welthandel letztlich nicht nachhaltig beeinträchtigen. Jedoch würden die Unternehmen Planungssicherheit brauchen. Solange dies nicht gegeben sei, würden die Unternehmen von großen Investitionen absehen. Aktuell seien daher viele von ihnen damit beschäftigt, ihre internen Betriebsabläufe zu optimieren. Allerdings seien dabei auch kaum kostspielige Fehlinvestitionen zu erwarten. Wieder Mal habe sich der Mai als schwieriger Börsenmonat erwiesen, aber eine langanhaltende Abstinenz sei nun auch nicht angezeigt. Dafür sei die Unterstützung durch die Zentralbanken viel zu groß, und man könne sich gut vorstellen, dass die US-amerikanische Federal Reserve vorzeitig ihre Bilanzverkürzung beende. Und vielleicht verkünde der wichtigste Twitternutzer demnächst auch Mal versöhnliche Worte über seinen Lieblingskanal. Außerdem gebe es ja auch noch die Möglichkeit, auf klassische Art und Weise in einem Vier-Augen-Gespräch zwischen den Präsidenten Trump und Xi die Handelsproblematik während des G20-Gipfels Ende Juni zu entschärfen. (Ausgabe 6 vom Juni 2019) (07.06.2019/ac/a/m)







Munsbach (www.aktiencheck.de) - Getreu der alten Börsenweisheit "Sell in May and go away" beginnt mit dem vergangenen Monat eine schwierigere Zeit für die globalen Aktienmärkte, so Dr. Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager von ETHENEA.Und fast pünktlich zum Start des Monats habe sich der beksnnteste Twitteraccount der Welt gemeldet und Kopfschmerzen verursacht. Entgegen der allgemeinen Erwartung einer baldigen Lösung im Handelskonflikt zwischen den USA und China habe Präsident Trump verkündet, die Strafzölle auf bestimmte chinesische Einfuhren nochmal zu erhöhen. Die chinesische Führung habe prompt mit eigenen Zollerhöhungen für US-Exporte nach China reagiert. Als Folge hätten der S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um 4,5% und chinesische Aktien um mehr als 7% zu Beginn des Monats nachgegeben. Insoweit habe sich die alte Börsenweisheit bewahrheitet.Die USA und ihr prominenter Twitternutzer, aber auch die chinesische Seite hätten jedoch kein Interesse an deutlich niedrigeren Aktienkursen. Deshalb habe die amerikanische Seite zumindest auf ein Treffen der Präsidenten Trump und Xi auf dem G20-Gipfel Ende Juni hingewiesen, welches den Weg für eine Einigung ebnen könnte. Auch die chinesischen Unterhändler hätten zunächst weiterhin ihren Weg nach Washington gefunden, um über die Details eines Abkommens zu verhandeln. Auf der anderen Seite sei nun der chinesische Telekommunikationsgigant Huawei in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung geraten. US-Zulieferer müssten jetzt Ausnahmegenehmigungen beantragen, um weiterhin an Huawei liefern zu dürfen. Dies erinnere doch in frappierender Weise an die Situation bei den iranischen Ölexporten. Auch hier hätten die Abnehmerstaaten (China, Indien, Korea und andere) Ausnahmegenehmigungen beantragen dürfen, um weiterhin iranisches Öl importieren zu dürfen, ohne Sanktionen durch die USA befürchten zu müssen. Diese Sonderregelungen seien übrigens Anfang Mai ausgelaufen und seien nicht verlängert worden.Auch auf der anderen Seite des Kanals zeichne sich kein Fortschritt ab. Theresa May habe bis zuletzt versucht, in einem verzweifelten Akt eine irgendwie geartete Version ihres Abkommens mit der EU über einen Brexit durch das Parlament zu bekommen. Nun habe sie ihren Rücktritt für Anfang Juni angekündigt. Nach dem desaströsen Abschneiden ihrer Partei der Tories bei den vergangenen Europawahlen fange nun die Suche nach einem Nachfolger an. Wer auch immer folgen werde, er werde es genauso schwer wie seine Vorgängerin haben. Die Ausgestaltung des Brexit spalte nämlich die Partei und das Land gleichermaßen.