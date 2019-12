Genf (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte setzten ihre Rally im November fort und erzielten für den MSCI World eine Rendite von 2,8%, so Olivier Marciot, Senior-Portfoliomanager im Cross-Asset-Team beim schweizerischen Vermögensverwalter Unigestion.



Das führe zu einem großartigen Jahr für globale Aktien mit einer Performance von 24%, was die zehntbeste Rendite seit 1970 wäre. In der Vergangenheit seien solche Renditen durch makroökonomische Beschleunigung, Steigerung der Unternehmensrentabilität oder positive Schocks wie die Globalisierung oder technologische Innovation angetrieben worden. "This time is different" - das globale Wachstum sei niedrig, das Ergebnis je Aktie unverändert und die geopolitischen Unsicherheiten und Polarisierungen würden überall zunehmen. Sei der aktuelle Aufwärtstrend unzerbrechlich? Die Analysten würden glauben, dass das Umfeld für risikoreiche Anlagen dank der geldpolitischen Unterstützung günstig bleiben werde. Dennoch, während sich der Song der Marktstimmung von "Paint it, Black" im August auf "Can't Stop" im November verlagert habe, sei das Risiko der Selbstzufriedenheit jetzt höher. (04.12.2019/ac/a/m)





