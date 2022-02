Der Dow Jones-Index (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +1,22%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +1,58% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +2,53% geklettert.



Der französische Versorger Engie (ISIN FR0010208488/ WKN A0ER6Q) sei im Jahr 2021 wieder in die Gewinnzone gekommen. Der Umsatz habe organisch auf 57,9 (44,3) Mrd. EUR zugelegt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei auf 10,6 von 8,9 Mrd. EUR geklettert, der Nettogewinn habe 3,7 Mrd. EUR erreicht. Im Vorjahr sei hier aufgrund von erheblichen Belastungen im Zusammenhang mit den Vermögenswerten im Atomkraft-Bereich ein Verlust von 1,5 Mrd. EUR angefallen. Für das laufende Jahr rechne Engie mit einem EBITDA von 10,7 bis 11,1 Mrd. EUR und einem bereinigten Nettoergebnis von 3,1 bis 3,3 Mrd. EUR.



BHP (ISIN GB00BH0P3Z91/ WKN A2N9WV) habe den Gewinn im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres trotz höherer Kosten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie deutlich gesteigert. Das Unternehmen habe einen bereinigten Gewinn von 10,687 (6,036) Mrd. USD erzielt. Netto habe der Bergbaukonzern 9,443 (3,876) Mrd. USD verdient. Im Kalenderjahr 2022 bleibe die Lage wegen Lieferengpässen schwierig, es gebe nur verhaltene Anzeichen für eine Entspannung, habe es geheißen.



Aussagen des russischen Verteidigungsministeriums, wonach erste Truppen von der Grenze zur Ukraine abgezogen worden seien, und die leicht positiv ausgefallene deutsche ZEW-Umfrage hätten den Euro am Dienstag unterstützt.



Der von Russland angekündigte Teilabzug seiner Truppen von der ukrainischen Grenze habe die Ölnotierungen gedrückt. (16.02.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Indices am deutschen Aktienmarkt profitierten vom angekündigten russischen Truppenabzug an der Grenze zur Ukraine, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +1,98%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +2,24% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +2,11% gestiegen.Die Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt hätten die Anleger an den US-Börsen zugreifen lassen. Technologietitel seien stärker gesucht gewesen: Hintergrund sei die geplante Übernahme des Chipproduzenten Tower Semiconductor (ISIN IL0010823792/ WKN 893169) (+39,66%) durch Intel (ISIN US4581401001/ WKN 855681) (+1,81%) für rund 5,4 Mrd. USD gewesen.