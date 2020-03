"Die Aktienmärkte bleiben im Panikmodus. Die gestrigen Ankündigungen aus dem Weißen Haus schürten mehr Angst, als dass sie die Investoren beruhigen konnten", habe Marktanalyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader gesagt.



"Heute ist Christine Lagarde am Zug. Die Aufgabe der EZB-Präsidentin ist nicht einfach. Die Börsianer positiv zu überraschen, dürfte extrem schwierig werden", so Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. An diesem Nachmittag entscheide die EZB über die Zinsen. Eine kleine Zinssenkung oder eine weitere Aufstockung des Anleihekaufprogramms dürfte seines Erachtens nicht reichen.



In den wichtigen deutschen Indices, dem DAX, MDAX und SDAX hätten alle Aktien nachgegeben. Im DAX würden Wirecard und RWE die Verliererliste anführen. 11,3 respektive 10,1 Prozent sei es bei den Werten gegen Mittag nach unten gegangen - sie seien damit die beiden einzigen Werte, die im zweistelligen Prozentbereich verlieren würden.



Besonders unter Abwärtsdruck habe erneut auch die Freizeit- und Reisebranche gestanden. Hierzulande seien die Papiere der Lufthansa um 9,3 Prozent eingebrochen. Den Papieren des Flughafenbetreibers Fraport sei es im MDAX mit minus 6,3 Prozent kaum besser ergangen. Sie hätten zudem auch mit Verkehrszahlen im Blick gestanden. Auch die Titel des Flugzeugbauers Airbus würden am heutigen Donnerstag weiter absacken - um knapp 8,3 Prozent.



Mit Material von dpa-AFX







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Ausverkauf am deutschen Aktienmarkt hat sich am Donnerstag fortgesetzt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der DAX habe gleich zum Handelsstart mehr als 500 Punkte eingebüßt und sei unter 10.000 Punkte abgesackt. Die bereits strapazierten Nerven der Anleger lägen blank. Die Weltgesundheitsorganisation WHO stufe die sich weltweit verbreitende Virusseuche als Pandemie ein. Außerdem hätten die USA einen Einreisestopp für einen Großteil der Europäer verhängt.Nach einem Einbruch im deutschen Leitindex um zeitweise sieben Prozent habe sich der Markt zuletzt etwas beruhigt. Gegen Mittag habe ein Minus von 5,63 Prozent auf 9.850,83 Punkte zu Buche gestanden - der DAX sei damit auf den tiefsten Stand seit Sommer 2016 gefallen. In nicht einmal einer Handelswoche habe er nun bereits 16 Prozent eingebüßt. Seit Mitte Februar gehe die Angst vor den wirtschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Folgen des neuartigen Coronavirus an den Finanzmärkten um. Der DAX habe in dieser Zeit inzwischen rund 30 Prozent an Wert verloren. Das keine vier Wochen zurückliegende Rekordhoch bei knapp unter 13 800 Punkten sei meilenweit entfernt. MDAX habe am Donnerstag 6,41 Prozent auf 21.187,18 Punkte verloren und der EURO STOXX 50 sei um 5,89 Prozent abgesackt.