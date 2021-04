Natürlich könne es zu weiteren Impfverzögerungen - gerade in Europa - kommen, oder sich neu entwickelnde Corona-Mutanten könnten die vorhandenen Impfstoffe an die Grenzen ihrer Wirksamkeit führen. Es spreche jedoch vieles dafür, dass die aktuellen Schwierigkeiten sich im Laufe der nächsten Monate zurückentwickeln würden, in einigen Weltregionen schneller, in anderen langsamer, aber die generelle Richtung stimme zuversichtlich.



Letztendlich wirke weiterhin der bekannte Faktorenkatalog: Anhaltend niedrige Zinsen, wie Aussagen der FED und der EZB in den letzten Wochen erneut betont hätten, in Kombination mit einem dynamisch anziehenden Wirtschaftswachstum seien ein sehr wirkmächtiger Cocktail für die globalen Aktienmärkte. Dies werde sich auch signifikant in den Unternehmensbilanzen niederschlagen, sodass auch von dieser Seite der Optimismus weiter unterfüttert werden sollte. Zunächst müssten aber die deutlich gestiegenen Erwartungen erstmal durch reale Zahlen unterfüttert werden. Die in Kürze beginnende Quartalsberichterstattung zum Q1 der Unternehmen werde sicherlich die ersten Hinweise geben, ob die nackten Zahlen der Unternehmen den hohen Erwartungen gerecht werden könnten.



Natürlich gebe es aber auch Risikofaktoren, die Sand in das Getriebe des Börsenaufschwungs streuen könnten. Solche Faktoren gebe es aber immer. Ein unerwartetes deutliches und beharrliches Überschießen der Inflationsdaten, welches die Notenbanken zwänge, von ihrem expansiven Kurs abzuweichen, wäre ein solcher Risikofaktor. Dies würden die Analysten trotz aller fiskal-politischen Unterstützungsmaßnahmen der Corona-gebeutelten Wirtschaft aber, wenn überhaupt, nur im kurzfristigen Zeithorizont erwarten. Wenn man die positiven und die negativen Determinanten, die auf die globalen Aktienmärkte einwirken würden, abwäge, überwögen aus ihrer Sicht jedoch eindeutig die positiven Faktoren.



Trotz der jüngsten Kursaufschläge würden die Analysten ihre zuversichtliche Grundstimmung zur weiteren Entwicklung der wichtigen globalen Aktienmärkte beibehalten. Sie würden fest daran glauben, dass der stabile Aufwärtstrend noch deutlich weiter trage. Sie würden daher trotz aktueller Allzeithochs die Beibehaltung des "Risk-On"-Modus empfehlen. (13.04.2021/ac/a/m)





Essen (www.aktiencheck.de) - Die globalen Aktienmärkte werden weiter angetrieben durch eine Kombination aus Verimpfungsoptimismus im Zusammenspiel mit beständigen sehr expansiven geldpolitischen Unterstützungsmaßnahmen der wichtigen globalen Notenbanken, so die Analysten der National-Bank AG.Im Ergebnis würden sich die von den Analysten betrachteten Indices nahe oder an ihren Allzeithöchstständen bewegen. Es sei zu erwarten, dass sich diese Expansionsphase noch deutlich länger fortsetze. So sei der Chef der US-Investmentbank J.P. Morgan der Meinung, dass sich die guten Zeiten für die US-Wirtschaft ohne Probleme bis in das Jahr 2023 fortsetzen könnten.