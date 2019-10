Hamburg (www.aktiencheck.de) - Seit Oktober durchlebten die Aktienmärkte eine Achterbahnfahrt, so Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg.Gelinge dem breiten europäischen Aktienmarkt auch ein Allzeithoch? Dafür müsste der STOXX 600 die 400er Marke nachhaltig nach oben durchbrechen. Zwar bleiben uns die Konjunktursorgen erhalten, sollte der Handelsfrieden aber anhalten, stehen die Chancen gut, so Dr. Bernd Meyer. Viele internationale Anleger, die Europa u.a. wegen der erhöhten politischen Unsicherheit untergewichtet hätten, würden Europa wieder positiver sehen. Italien stelle zumindest kurzfristig kein Problem dar und die Brexit-Saga scheine ein Ende zu nehmen. Die Experten seien entsprechend auch leise optimistisch.Am Dienstag würden in den USA die Verkaufszahlen bestehender Häuser Aufschluss geben, ob der US-Immobilienmarkt weiter robust bleibe. Am Donnerstag stünden die Einkaufsmanagerindices (PMI-Indices) für Deutschland, Frankreich und die Eurozone im Fokus. Von den Meetings der schwedischen und norwegischen Notenbank würden keine Zinsentscheidungen erwartet. In den USA würden die Auftragseingänge für langlebige Güter und die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung veröffentlicht. Am Freitag richte sich der Blick der Marktteilnehmer auf den deutschen ifo-Geschäftsklimaindex und das US-Verbrauchervertrauen. Von der FED-Sitzung am 30.10. würden einige Anleger eine weitere Zinssenkung erwarten. (Ausgabe vom 21.10.2019) (22.10.2019/ac/a/m)