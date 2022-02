Im Worst-Case-Szenario gehe Goldman Sachs von einem Minus des Rubels von zehn Prozent aus, was den Ölpreis um 13 Prozent steigen ließe.



Die Börsen in Europa und Japan würden um neun Prozent einbrechen. Die Nasdaq würde um zehn Prozent und der Euro gegenüber dem Dollar um zwei Prozent fallen.



Die Deutsche Bank sehe aufgrund des Konflikts in Osteuropa die Gefahr eines Dips beim S&P 500 von sechs bis acht Prozent. Es dürfte knapp drei Wochen dauern, bis der Aktienmarkt seinen Tiefpunkt erreicht habe.



Deka-Chefvolkswirt Ulrich Kater habe am Montag im "Aktionär"-Interview verwiesen, dass einiges bei dem Konflikt in den Kursen eingepreist worden sei. Wenn es zum militärischen Übertritt kommen sollte, würde dies die Börsen - zumindest kurzfristig - aber noch weiter belasten. Der DAX könnte fünf Prozent oder noch mehr fallen.



Die Lage an den Märkten sei aufgrund der Zinswende schon angespannt gewesen. Nun komme die Eskalation in Osteuropa noch dazu. Sanktionen gegen Russland würde das Land mit Gegensanktionen beantworten, sprich: die Energiezufuhr einschränken. Das würde die Inflation weiter anheizen und die Aktienkurse belasten. (22.02.2022/ac/a/m)







