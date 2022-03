Die russische Zentralbank habe den Leitzins von 9,5% auf 20% angehoben, was den freien Fall des Rubels allerdings nicht habe verhindern können. Dieser sei vorübergehend unter die Marke von 120 zum Euro und habe sich später bei gut 100 stabilisiert. Der Abbau von Beteiligungsinvestitionen wie z.B. der angekündigte Ausstieg von BPs (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) Rosneft (ISIN: US67812M2070, WKN: A0J3N5, Ticker-Symbol: OJS1, Nasdaq OTC-Symbol: OJSCY)-Beteiligung im Wert von USD 25 Mrd. und der Abverkauf russischer Wertpapiere dürften den Druck auf den Rubel weiter hochhalten. Die Moskauer Börse sei am Montag geschlossen geblieben. Angesichts der massiven Kursverluste von den im Ausland notierten ADRs/GDRs russischer Aktien würden Anleger aber derzeit starke Nerven brauchen. Der Russland-Aktienindex von MSCI sei gestern mit einem Abschlag von mehr als 27% auf Tauchstation gegangen.



Unter dem SWIFT-Ausschluss einzelner russischer Banken habe sektorseitig in Europa aufgrund seiner Verflechtungen vor allem der Bankensektor gelitten, der mit einem Tagesverlust von 4,3% die Verliererliste angeführt habe. Unter Abgabedruck seien insofern auch die Aktien von Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) (-5,2%) und Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) (-7,3%) gestanden. Die europäischen Tochtergesellschaften der russischen Sberbank (ISIN: US80585Y3080, WKN: A1JB8N, Ticker-Symbol: SBNC, NASDAQ OTC-Symbol: SBRCY) dürften der Europäischen Zentralbank zufolge in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Schwach habe sich auch der Automobilsektor (-2,5%) gezeigt. Auf der Gewinnerseite seien dagegen die Titel aus dem Bereich Luftfahrt und Verteidigung gestanden, welche im Aggregat 3,2% hinzugewonnen hätten, ebenso wie Stromversorger (ebenfalls +3,2%).



Die US-Börsen hätten ihre Tagesverluste zum Handelsschluss hin ebenfalls deutlich abgebaut. Während der Dow Jones und der marktbreite S&P 500 Index (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) leicht im Minus geschlossen hätten, sei der technologielastige NASDAQ 100 Index (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sogar in positives Terrain vorgedrungen. Auch in den USA habe der Finanzsektor mit einem Minus von 2,0% die Verliererliste angeführt. Die Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) habe ihr in Russland zum Risiko stehendes Geschäftsvolumen mit rund USD 10 Mrd. beziffert. Stark hätten sich neben dem Energiesektor (+3,1%) auch in Übersee die Rüstungsaktien wie z.B. Raytheon (+4,7%), Lockheed Martin (+6,6%) oder General Dynamics (ISIN: US3695501086, WKN: 851143, Ticker-Symbol: GDX, NYSE-Tikcer-Symbol: GD) (+2,8%) gezeigt. Im Sog von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) habe der Automobilsektor ein aggregiertes Plus von 5,0% verbucht. Die Flucht in Sicherheit habe aber auch die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 13 Basispunkte auf 1,83% sinken lassen.

Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen mehrheitlich mit Aufschlägen zeigen. Den Einkaufmanager-Umfragen zufolge dürfte sich die wirtschaftliche Aktivität in China im Februar leicht beschleunigt haben. Angesichts der anhaltenden Versorgungsengpässe und der höheren importierten Inflation bleibe das Wachstum jedoch alles in allem vergleichsweise schwach. Toyota (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) fahre heute seine 14 japanischen Produktionsstätten wieder hoch, nachdem diese aufgrund einer Cyberattacke seit Mittwoch hätten stillstehen müssen.



Die Geschehnisse im Russland/Ukraine-Konflikt würden das Marktgeschehen heute und auch in den nächsten Tagen erheblich beeinflussen. Konjunkturindikatoren und Unternehmensmeldungen würden dabei in den Hintergrund rücken. An der Wiener Börse werde heute die BAWAG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2, Wiener Börse-Symbol: BG, NASDAQ OTC-Symbol: BWAGF) Quartalszahlen vorlegen. In Deutschland würden neben Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) mit Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF), HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) und Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) noch drei weitere DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Unternehmen ihre Zahlen berichten.



Wenig überraschend seien die Ölpreise infolge der möglichen Lieferausfälle gestern abermals kräftig angezogen. Gefragt sei als Kriseninvestment weiterhin auch Gold und notiere heute Morgen bei knapp über USD 1.900 je Unze. Fester zeige sich heute Morgen auch der Bitcoin (+4 % auf USD 43.000). (01.03.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die weitere Zuspitzung des Russland/Ukraine-Konflikts sorgte an den europäischen Aktienmärkten zum gestrigen Wochenauftakt zunächst für einen tiefroten Start, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Westen habe auf die Ausweitung der Militäroffensive mit harten Sanktionen gegen Russland geantwortet. Diese würden etwa den SWIFT-Ausschluss einzelner russischer Banken und die Einschränkung der russischen Zentralbank umfassen, durch den Einsatz von Devisengeschäften den Rubel zu stützen. Gut die Hälfte ihrer Währungsreserven (USD 467 Mrd. per Ende Januar) halte die russische Notenbank in Ländern, welche sich dem Sanktionsregime anschließen und die Reserven damit praktisch einfrieren würden. Das Treffen zur Verhandlung einer möglichen Feuerpause an der ukrainisch-weißrussischen Grenze sei indes ergebnislos verlaufen. Beide Seiten wollten die Gespräche aber fortsetzen.Im Tagesverlauf hätten die europäischen Leidindices jedoch einen Teil ihrer Verluste wieder wettmachen können. Die weitreichenden Sanktionen würden die Abwicklung der Zahlungen für russische Öl- und Gaslieferungen vorerst nicht gefährden, womit ein unmittelbarer Energieengpass in Europa infolge eines Lieferstopps Russlands abgewendet scheine.