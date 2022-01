Unter dem Strich seien es vor allem die US-Indices gewesen, die Anlegerherzen hätten erfreuen lassen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe in 2021 28,8%, der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) 20,2% und der NASDAQ Composite (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) 23,2% gewonnen. Europäische Werte hätten sich, gemessen am EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814), um 20,6% verbessern können, der Schweizer SMI (ISIN CH0009980894/ WKN 969000) sowie der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) hätten mit 20,3% bzw. 15,7% etwas dahinter gelegen. Der britische FTSE habe prozentual ebenfalls zweistellig, um 12,4%, zugelegt.



Erstmals in der Geschichte - und damit anders als bei der Finanzkrise vor einem Jahrzehnt - sei der Weltwirtschaft nach einem globalen Schock nahezu die Rückkehr auf den ursprünglichen Wachstumspfad gelungen. Ursächlich für die schnelle Erholung der Weltwirtschaft seien vor allem die enormen Fiskalischen Impulse vieler Regierungen, um die negativen Auswirkungen der mannigfachen Lockdowns infolge der Coronakrise abzufedern. Allerdings habe die Inflation 2021 ihr Comeback gefeiert.



Eine kräftige Fehleinschätzung unterlief Notenbanken und professionellen Auguren gleichermaßen beim Thema Inflation, so die Experten der ALTE LEIPZIGER Trust. Im Durchschnitt hätten Analysten ihre zu Beginn des letzten Jahres herausgegebenen Inflationsprognosen meist verdoppeln müssen. Für 2022 sei zwar eine Beruhigung der gegenwärtigen Preiswelle realistisch. Allerdings würden die Inflationsraten auf einem höheren Sockel als vor der Coronakrise bleiben. (Ausgabe Januar 2022) (03.01.2022/ac/a/m)







Oberursel (www.aktiencheck.de) - Das Börsenjahr 2021 - oder anders ausgedrückt: der zweite Coronajahrgang - brachte den Anlegern per Saldo kräftige Gewinne, so die Experten der ALTE LEIPZIGER Trust in ihrem aktuellen "INVEST-REPORT".Gleichwohl habe es für die Marktakteure eine Reihe unerwarteter Entwicklungen parat gehalten, die die Kursniveaus an den internationalen Börsenplätzen stark hätten schwanken lassen.