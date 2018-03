In den USA werde sich am Dienstag zeigen, wie ausgeprägt der Optimismus der Verbraucher sei. Am Mittwoch folge die dritte Schätzung des US-Bruttoinlandsprodukts im Schlussquartal 2017, bevor am Donnerstag diverse Inflationsdaten für März veröffentlicht würden. Abgerundet werde die Woche neben einigen harten Zahlen zu Einzelhandel und Industrie in Japan mit den offiziellen chinesischen Einkaufsmanagerindizes für März.



Zitate Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers



"Drei Dinge versetzen die Aktienmärkte aktuell in Korrekturmodus: Die Angst vor einem ausufernden Handelskrieg, damit einhergehende Wachstumsbedenken etwa in Europa und Japan sowie der anhaltende Pfad führender Notenbanken in Richtung mehr geldpolitischer Normalität."



"Geopolitisch steht mit einer möglichen Aufkündigung des Nukleardeals mit dem Iran durch die USA ein weiteres wichtiges Risiko im Raum."



"Donald Trump bleibt das größte politische Risiko für die Finanzmärkte - Hoffnung für die Aktienmärkte macht aber, dass er seinen Erfolg bisher auch an der Wall Street gemessen hat." (23.03.2018/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Drei Themen setzen die Märkte aktuell unter Druck: Erstens streben die Notenbanken weiter mehr Normalität an, wie die etwas mehr "hawkish" eingestellte Fed am Mittwochabend gezeigt hat, so Merck Finck Privatbankiers in ihrem aktuellen "Wochenausblick".Zweitens rücke mit der Gefahr eines Handelskriegs die Geopolitik zunehmend in den Fokus, und drittens trübe sich damit gerade in Exportregionen wie der Eurozone oder Japan die Unternehmensstimmung etwas ein. Das lasse Wachstumsbedenken aufkommen. Dieser Mix führe nach Meinung von Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers, zum derzeitigen Korrekturmodus an den Aktienmärkten, der durchaus noch eine Weile anhalten könnte.Während kommende Woche keine weitere wichtige Notenbanksitzung anstehe, seien neben der Handelspolitik gute Konjunkturdaten für eine Marktstabilisierung wichtig. In Euroland werde dabei am Dienstag das breite Wirtschaftsvertrauen zeigen, wie die Stimmung bei Verbrauchern und Unternehmen sei. Dabei rücke insbesondere das Industrievertrauen in den Fokus, da hier die größten Befürchtungen in Sachen eines möglichen Handelskrieges herrschen würden. Tags darauf stehe das deutsche GfK-Konsumklima an, bevor am Donnerstag der Arbeitsmarkt- und vorläufige Inflationsbericht für März kämen.