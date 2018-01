Das Jahr 2018 sei für die Börsen bislang hervorragend gelaufen. Mehr Geld denn je sei in Aktien und Fonds investiert worden und die Stimmung sei dementsprechend euphorisch gewesen. Doch während die Indices immer weiter steigen würden, würden sich mittlerweile warnende Stimmen häufen, die vor einer deutlichen Korrektur warnen würden. "Immer mehr Indikatoren deuten auf überhitzte Märkte hin und senden daher ein ‚Sell‘-Signal. Ein Rücksetzer noch vor dem Valentinstag ist also nicht unwahrscheinlich", warne Sascha Sadowski, Experte bei LYNX Broker.



Ein Beispiel sei der "Bull & Bear"- Indikator von Bank of America Merill Lynch. Dieser sende ein starkes bullisches Signal, das von den Experten als Zeichen für überkaufte Märkte und einen baldigen Rücksetzer gewertet werde. Der Track-Record des Indikators gebe ihnen Recht, denn bislang habe der Indikator mit seinen "Sell"-Signalen noch nie falsch gelegen.

Auch für Standard & Poor stünden die aktuellen Aktienpreise in keinem Verhältnis mehr zum Ertrag der zugrundeliegenden Unternehmen. "Aktuell sehen wir an den Börsen den Herdentrieb in Aktion. Anleger wollen in Erwartung stetig steigender Kurse auch noch schnell einsteigen und das treibt die Preise weiter in die Höhe. Doch wenn die Euphorie an den Börsen überhandnimmt und negative Vorzeichen ausgeblendet werden, ist das nie ein gutes Zeichen", erkläre Sadowski seine Befürchtungen. "Das hat die Geschichte leider immer wieder allzu deutlich gezeigt."



Natürlich gebe es auch gegenteilige Stimmen, insbesondere den amerikanischen Präsidenten Donald Trump, der sich auf den Trump-Effekt berufe. Die amerikanische Wirtschaft wäre dank seiner Politik deutlich erstarkt und das, zusammen mit anderen Maßnahmen der Regierung, würde die hohen Preise rechtfertigen. Dieser Ansicht würden jedoch Experten wie Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Shiller widersprechen. Zusammen mit John Campbell habe er den CAPE-Index entwickelt, der Aufschluss über langfristige Marktentwicklungen gebe. Dafür mittele der Indikator das Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen 10 Jahre und rechne die Inflation heraus. Aktuell stehe er bei einem historischen Hoch von 34, was mehr als das Doppelte des langfristigen Mittels von 16 sei. Laut Shiller lasse sich das nicht mit dem Trump-Effekt erklären, denn bereits seit 2013, lange bevor Trump Präsident geworden sei, liege der Wert überdurchschnittlich hoch.



"Wenn es in den USA zu einer Korrektur kommt, dürfte das auch die deutschen Aktienmärkte deutlich beeinflussen. Aktuell rechnen wir mit einem Rücksetzer zwischen 10 und 15 Prozent, allerdings könnte es auch zu einem größeren Crash kommen, was wir allerdings nicht hoffen wollen", erkläre Sascha Sadowski und warne: "Zuviel Euphorie tut in Geldangelegenheiten selten gut, weder den Märkten als Ganzes noch dem einzelnen Anleger!" (31.01.2018/ac/a/m)





