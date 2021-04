Die famose Kombination aus historisch niedrigen Zinsen, teils gigantischen Hilfsprogrammen der Regierungen und einer damit bevorstehenden kräftigen Knjunkturerholung stelle weiterhin ein günstiges Umfeld für die Aktienmärkte dar. Dazu komme aktuell noch die US-Berichtssaison als weiterer Treiber, welcher die Märkte auch in den kommenden Wochen beschäftigen werde. Von den bis dato veröffentlichten Ergebnissen der Berichtssaison zum ersten Quartal habe die Mehrzahl - zum Teilsogar klar - positiv zu überraschen vermocht. Das betreffe nicht etwa nur US-Finanzinstitute, sondern fast noch mehr auch deutsche Automobilkonzerne.



Dennoch sei der Faden in Sachen Börsenaufschwung vorerst einmal gerissen. Die asiatischen Aktienindices (abgesehen von Festland-China) würden sich heute Früh unisono 1,5 bis 2,0% im Minus zeigen und auch die vorbörslichen Indikatoren in Europa würden auf einen Handelsstart in etwa auf den schwachen Schlusskursniveaus von gestern hindeuten. Der heutige Handelstag bringe wieder eine ganze Latte an Quartalszahlen mit sich, während Konjunkturindikatoren Mangelware sein sollten.



Der Ölpreis, welcher in den letzten Wochen analog zu den Aktienmärkten kräftig angestiegen sei, habe gestern wieder nachgegeben. Aktuell scheine sich die Sorte Brent aber im Bereich von USD 66 je Barrel "fangen" zu können. Gold profitiere hingegen tendenziell von der um sich greifenden Verunsicherung und notiere per heute Früh auf über USD 1.780. Der Bitcoin notiere im Vergleich zu seinen Hochs der Vorwochege dämpfe bei rund USD 55.000. (21.04.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Anleger haben in den letzten Wochen eine Flut von Konjunkturdaten und Coronavirus-/Impfstoff-Informationen sowie die beispiellosen Interventionen der Federal Reserve und der US-Regierung über sich ergehen lassen und sich dabei zuletzt vielleicht etwas zu optimistisch bezüglich einer unmittelbar bevorstehenden wirtschaftlichen Erholung gezeigt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Gestern dürften sie einmal versucht haben, das Ausmaß des wirtschaftlichen Schadens durch die Coronavirus-Pandemie besser einzuordnen. Dabei sei vorerst einmal nicht mehr und nicht weniger passiert als eine eintägige Konsolidierung in einem langen, steilen Aufwärtstrend. Die positive Grundtendenz sei deswegen aus heutiger Sicht keineswegs gebrochen. Die Indices seien in den letzten Monaten öfters ein oder zwei Prozent zurückgefallen - um im Anschluss meist rascher als gedacht wieder auf neue Höchststände hinaufgekauft zu werden.