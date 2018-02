Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wir glauben nicht, dass die derzeitige Abwärtsbewegung an den Aktienmärkten das Ende des Bullenmarktes ist, so Henning Gebhardt, Leiter Wealth and Asset Management bei Berenberg, zur aktuellen Marktlage.



Sie sei vielmehr Ausdruck der ansteigenden Volatilität, wie Berenberg sie auch prognostiziert habe. Dieser Anstieg habe automatische Verkäufe durch systematische Strategien ausgelöst, das heiße die aktuelle Bewegung sei in erster Linie technisch bzw. mechanisch bedingt und nicht fundamental.



Der makroökonomische Zyklus sei weiterhin in Takt und sollte uns auch noch deutlich über das Jahr hinaus tragen. Auch von der Zinsseite sehe Berenberg keine allzu große Gefahr, da der Zinsanstieg nicht in diesem Tempo weitergehen sollte. Insofern sehe Berenberg die aktuelle Situation eher als Möglichkeit zum Nachkaufen und Aufstocken von Positionen. Positiv gestimmt sei Berenberg für Zykliker wie die Halbleiterindustrie oder Small Caps. (06.02.2018/ac/a/m)





