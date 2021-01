SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) habe im abgelaufenen Jahr nach vorläufigen Zahlen das bereinigte Betriebsergebnis dank eines guten Q4 marginal auf 8,28 (8,21) Mrd. EUR steigern können. Im immer wichtiger werdenden Cloudgeschäft sei es trotz neuer Lockdowns in vielen Ländern gelungen, "einen eindrucksvollen Schlusspunkt für das Jahr zu setzen", habe es geheißen. Angesichts rückläufiger Softwarelizenzerlöse sei der Konzernumsatz um 1% auf 27,34 Mrd. EUR gefallen. Für 2021 prognostiziere der Softwareriese einen Rückgang des bereinigten Betriebsgewinns auf 7,8 bis 8,2 (8,28) Mrd. EUR. Die Clouderlöse sollten weiter zulegen auf 9,1 bis 9,5 (8,09) Mrd. EUR.



Der Windenergieanlagenbauer Nordex (ISIN DE000A0D6554/ WKN A0D655) habe im vergangenen Jahr trotz der Corona-Pandemie den Auftragseingang fast stabil gehalten. 2020 seien Aufträge über 1331 Windturbinen mit einer Gesamtleistung von 6.020 (Vorjahr: 6.207) Megawatt verbucht worden, was u.a. durch eine anziehende Nachfrage in Q4 begünstigt worden sei, habe Nordex mitgeteilt. "Wir sind zuversichtlich, dass sich diese Dynamik auch im neuen Jahr fortsetzen wird", habe es geheißen.



Ein florierender Börsenhandel und eine niedrigere Risikovorsorge hätten bei J.P. Morgan (ISIN US46625H1005/ WKN 850628) in Q4 für einen Gewinnsprung gesorgt. Das Institut habe das Ergebnis auf 12,14 (8,52) Mrd. USD gesteigert. Die Konzernerträge hätten um 3% auf 30,16 Mrd. USD zugelegt.



Der Euro habe seine Talfahrt auch am Freitag nicht stoppen können. Das vom gewählten US-Präsidenten vorgeschlagene Konjunkturpaket in Höhe von 1,9 Bio. USD habe den Greenback begünstigt.



Die verstärkten Pandemiesorgen, die zu weiteren Verschärfungen der Eindämmungsmaßnahmen führen könnten, hätten die Ölpreise ebenso wie der starke USD belastet. Der Goldpreis habe von der wieder aufkeimenden Unsicherheit an den Märkten kein Kapital schlagen können und leichter geschlossen. Auch hier habe der steigende USD für zusätzlichen Druck gesorgt. (18.01.2021/ac/a/m)





Die Angst vor weiteren Verschärfungen der Corona-Beschränkungen hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -1,44%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -1,70%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -0,90%) dazu veranlasst, vor dem Wochenende Gewinne mitzunehmen, so die Analysten der Nord LB.Vor dem langen Wochenende hätten die Anleger am US-Aktienmarkt (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) -0,57%, S&P-500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -0,72%, Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -0,87%) Gewinne mitgenommen. Neben des Dauerthemas Corona seien vor allem wenig erbauliche Konjunkturdaten für die Zurückhaltung der Investoren verantwortlich gewesen.Der Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) starte mit 28.242 (-0,97%) leichter in die Woche.