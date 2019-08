Am US-Aktienmarkt (Stand circa 16.00 Uhr) hätten der Dow Jones Industrial Average (ISIN US2605661048/ WKN 969420) und der marktbreitere S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) auf Wochensicht 2,8 beziehungsweise 2,9 Prozent verloren. Im Euroraum hätten der EURO STOXX 50- (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) und der STOXX Europe 600-Index 3,4 respektive 2,6 Prozent abgegeben. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe 3,9 Prozent verloren.



Ein Blick auf die Branchenentwicklung im STOXX Europe 600-Index zeige: Vor allem Grundstoffe, Automobilhersteller und Zulieferer, Banken sowie Öl- & Gasunternehmen hätten am deutlichsten abgegeben. Die Verluste hätten zwischen rund fünf und acht Prozent gelegen. Defensive Papiere aus den Sektoren Versorger, Telekommunikation, Gesundheit sowie Nahrung und Getränke hätten sich immerhin auf Vorwochenniveau halten können. Im DAX hätten Versorgertitel wie RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) und E.ON (ISIN DE000ENAG999/ WKN ENAG99) gegenüber dem Vortag sogar leicht im Plus gelegen.



Mit Blick auf die Entwicklung der Berichtssaison zum zweiten Quartal sei diese bislang gemischt ausgefallen. In Summe sei diese mehrheitlich gemäß der Erwartungen verlaufen, dennoch spiegle sich die aktuelle Konjunkturflaute zunehmend in den Unternehmenserwartungen wider. So hätten zuletzt Konzerne wie Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) oder Siemens (ISIN DE0007236101/ WKN 723610), letztere habe zum dritten Quartal berichtet, ihre Geschäftsprognosen vorsichtiger formuliert. Die Hoffnung auf eine Verbesserung der Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr dürfte stark zurückgeschraubt werden. Ähnlich würden es die Anleger sehen, so habe etwa die Siemens-Aktie im Vergleich zum Vorwochenschluss rund neun Prozent an Wert verloren. (Ausgabe vom 02.08.2019) (05.08.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den Aktienmärkten war die Handelswoche von Verlusten geprägt, so die Experten von Union Investment.Die mit Enttäuschung aufgenommene FED-Zinsentscheidung habe zur Wochenmitte für nachgebende Notierungen gesorgt. Mit den von der US-Administration angekündigten Zöllen zum 1. September habe sich der Abschwung an den Märkten zum Wochenschluss noch einmal verstärkt. Am US-Markt seien nun auch Konsumgüter und damit auch der US-Verbraucher betroffen. Dies dürfte sich entsprechend auf das Geschäft von Konsumgüterunternehmen auswirken. Es sei damit zu rechnen, dass die Analysten ihre Gewinnerwartungen für diese Unternehmen entsprechend korrigieren würden.