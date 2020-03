Die daraus resultierende Panik-Stimmung an den Aktienmärkten spiegle sich nicht nur in den sinkenden Aktienkursen wider, sondern auch im V-DAX. Man erlebe einen regelrechten Volatilitätsschock. Höher seien die Ausschläge nur in der Finanzkrise 2008 gewesen. Ein komplettes Novum bestehe darin, dass man weltweit einen Crash erlebe, der aus dem Stand von historischen Höchstständen erfolge.



Die Situation werde für die Anleger zusätzlich verkompliziert, als die Diversifikation zwischen den Anlageklassen momentan nicht mehr funktioniere. Anleihen würden die Kursverluste an den Aktienmärkten nicht mehr wettmachen, und auch der Goldpreis sinke. Der Grund: Jegliches Anlagekapital werde derzeit zu Cash gemacht. Die Ausverkaufsstimmung werde erst enden oder zumindest abnehmen, sobald die Infektionsraten sinken würden. Solange würden die jetzt erreichten Unterstützungszonen für DAX und MSCI World weiterhin getestet - mit ungewissem Ausgang, ob sie halten würden.



Die Kapitalmärkte könnten sich naturgemäß nicht vom realen Geschehen in Wirtschaft und Gesellschaft abkoppeln. Allerdings müssten die Folgen des realwirtschaftlichen Geschehens für die Märkte nicht so drastisch ausfallen, wie sie es derzeit tun würden. Dafür müssten die globalen Entscheidungsträger endlich glaubhaft den Eindruck vermitteln, dass sie die Krise gemeinsam entschlossen angehen würden. (16.03.2020/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Keine Frage: Die Aktienmärkte befinden sich mittlerweile im Crash-Modus, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Dagegen würden auch die am Wochenende verkündeten weiteren Notfallzinssenkungen der Federal Reserve nicht helfen. Ihre Maßnahme sei an den Märkten bereits verpufft. Das habe im Wesentlichen zwei Gründe: Die ohnehin bereits nervösen Anleger hätten (zu Recht) nicht das Gefühl, dass die globalen Akteure in einer konzertierten Aktion gegen die Krise kämpfen würden. Im Gegenteil: Der Anfang letzter Woche gestartete Ölpreiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland sowie die einseitig von US-Präsident Trump am Mittwoch verkündeten Maßnahmen würden den Eindruck vermitteln, dass die Akteure eher gegeneinander handeln würden. Zum zweiten würden die Maßnahmen der Geldpolitik einfach nicht (mehr) helfen. Gefragt seien staatliche Konjunkturpakete.