Klare Stütze der Aktienmärke sei dagegen die Geldpolitik gewesen. Die US-Notenbank, der man Anfang des Jahres noch zwei Leitzinsanhebungen für 2019 zugetraut habe, habe eine Wende um 180 Grad vollzogen und im Juli erstmals seit Ende der Finanzkrise und dann noch in zwei weiteren Schritten die Leitzinsen gesenkt. Und EZB-Chef Draghi habe im Juni bei einer Rede im portugiesischen Ferienort Sintra die Bereitschaft der Währungshüter zu einer weiteren geldpolitischen Lockerung signalisiert. Entsprechende Beschlüsse seien dann im September gefasst worden. Sie hätten vorgesehen, den Einlagezins noch tiefer ins Negative zu senken und die Ende 2018 eingestellten umstrittenen Anleihe-käufe ab November wieder aufzunehmen, und zwar für einen unbestimmten Zeitraum.



Die Aussicht auf eine noch lange anhaltende Niedrigzinsphase habe die Attraktivität von Aktienengagements im Vergleich zu anderen Assetklassen für viele Anleger deutlich erhöht. Da zudem die Wahrscheinlichkeit für einen ungeordneten Brexit erheblich gesunken sei und es wieder einmal so aussehe, als könnten sich die USA und China demnächst auf ein Teilabkommen einigen, hätten die Investoren in den vergangenen Wochen beherzt Aktien gekauft. Für zusätzliche Unterstützung habe gesorgt, dass die einschlägigen konjunkturellen Stimmungsindikatoren mittlerweile eine Bodenbildung vollziehen würden, sodass derzeit zumindest keine weitere wirtschaftliche Abschwächung zu befürchten sei.



Mit der zuletzt zu beobachtenden Aufwärtsentwicklung der Aktienkurse sei für die dominierenden politischen und wirtschaftlichen Themen mehr und mehr ein positives Szenario eingepreist worden. Auch die Analysten würden in ihrem Basisszenario beispielsweise davon ausgehen, dass es eine (Teil-)Einigung im Handelskonflikt zwischen den USA und China gebe, dass ein No-Deal-Brexit vermieden werden könne, dass die Wachstumsdynamik in den USA solide bleibe, sich im Euro-Raum die Konjunktur wieder etwas belebe, und dass größere politische Verwerfungen ausbleiben würden. Auf dieser Grundlage würden die Analysten auf Jahressicht weitere leichte Indexgewinne für möglich halten, die sich aber angesichts des bereits erreichten Bewertungsniveaus und der schon zu einem hohen Grad erfolgten Einpreisung positiver Entwicklungen in Grenzen halten dürften.



Für den DAX würden die Analysten einen Stand von 13.500 Punkten in zwölf Monaten prognostizieren, beim EURO STOXX 50 würden sie Ende 2020 mit einem Stand von 3.780 Punkten rechnen. Allerdings sei davon auszugehen, dass es nicht zu einer geradlinigen Entwicklung, sondern zeitweilig zu größeren Schwankungen komme. So gebe es durchaus Risiken, die, wenn sie schlagend würden, das Potenzial besitzen würden, erhebliche Rückschläge an den Aktienbörsen auszulösen. So scheinen derzeit die Annahmen für die Entwicklung der Unternehmensgewinne im kommenden Jahr, die einen Anstieg im unteren zweistelligen Prozentbereich unterstellen würden, angesichts der konjunkturellen Perspektiven recht optimistisch.



Mit Veröffentlichung der Jahresabschlüsse der Unternehmen für 2019 in den Monaten Januar bis März, wenn die Firmen auch ihre Ausblicke für das Jahr 2020 geben würden, dürften die Gewinnschätzungen einer ernsthaften Überprüfung unterzogen werden. Sollte es dabei zu umfangreicheren Abwärtsrevisionen kommen, ließen sich die bereits jetzt überdurchschnittlich hohen Bewertungen nicht mehr aufrechterhalten. Dann sei zu bedenken, dass die wichtigsten Notenbanken zwar ihren lockeren geldpolitischen Kurs aller Voraussicht nach fortsetzen würden und damit tendenziell weiter die Anlage in Aktien stützen würden, das Potenzial für neue Impulse durch die Geldpolitik sei jedoch beschränkt.



Eine Frage sei dabei, inwieweit die neue EZB-Chefin Christine Lagarde die Politik ihres Vorgängers Draghi fortführe. Grundsätzlich herrsche unter den Beobachtern Einvernehmen darüber, dass es unter ihrer Führung zunächst keine gravierenden Veränderungen geben werde. Wohl aber könnte sie mit der angekündigten Überprüfung der Strategie der EZB neue Akzente setzen. Als Unsicherheitsfaktor bleibe natürlich immer der erratische Politikstil von US-Präsident Trump zu berücksichtigen. Die im November anstehende Präsidentschaftswahl sollte aber für eine gewisse Mäßigung von Worten und Taten des die Wiederwahl anstrebenden Präsidenten sorgen. (Ausgabe Jahresausblick 2020) (14.01.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach dem schwachen Börsenjahr 2018, das viele Aktienindices im Minus beendeten, war für zahlreiche Beobachter klar, dass es lange Zeit dauern würde, bis die Verluste wieder aufgeholt sind, so die Analysten der Nord LB.Aber wie so oft, wenn sich die Mehrheit der Experten einig sei, sei es anders gekommen. Schon in den ersten Monaten des Jahres 2019 hätten die Aktienbörsen zu einer eindrucksvollen Erholung angesetzt, die sich nach einer dreimonatigen Konsolidierungsphase schließlich im August fortgesetzt habe. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe sich seinem Allzeithoch aus dem Januar 2018 bis auf wenige Punkte genähert, der EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814), als Kursindex gegenüber dem Performanceindex DAX strukturell im Nachteil, habe das höchste Niveau seit viereinhalb Jahren erreicht, und die US-Indices hätten im Oktober und November fast täglich neue Rekorde aufgestellt.So verspreche 2019 eines der besten Börsenjahre des letzten Jahrzehnts zu werden. Dabei habe das Umfeld eine derart positive Entwicklung eigentlich gar nicht erwarten lassen. Das Börsengeschehen sei stark durch politische Themen geprägt gewesen, wobei der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie der Brexit als Dauerthemen im gesamten Jahresverlauf die Gemüter bewegt hätten.