Zur allgemeinen Stimmungsaufhellung habe unter anderem beigetragen, dass sich die Lage rund um den von Finanzproblemen geplagten chinesischen Immobilienriesen Evergrande zumindest vorübergehend etwas beruhigt habe. Wie der Konzern mitgeteilt habe, habe man sich mit den Gläubigern auf eine anstehende Zinszahlung geeinigt.



In Asien würden sich heute Früh insbesondere die Aktienindices Chinas und Koreas im Konsolidierungsmodus zeigen, während an der Tokioter Börse die andernorts gestern verbuchten Kursgewinne heute mit einem Plus von mehr als zwei Prozent nachgeholt würden. Die vorbörslichen Indikationen für die europäischen Börsen würden einen tendenziell positiven Handelsstart erwarten lassen. Impulse könnten im Laufe des Vormittags von der Veröffentlichung der ifo-Geschäftsklimadaten kämen. Hierbei würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG - etwas stärker sogar als der Konsens - mit einer Eintrübung der Wirtschaftsstimmung rechnen. Seitens der Unternehmen seien heute keine bedeutenden Geschäftszahlen-Veröffentlichungen zu erwarten.



Analog zu den Aktienmärkten würden sich auch die Ölpreise weiterhin sehr fest präsentieren. Die Sorte Brent notiere aktuell bereits bei USD 77,40. Der Preis für die Feinunze Gold dümpele dagegen bei USD 1.750 herum. Der Bitcoin stabilisiere sich weiter und notiere nun oberhalb von USD 44.000. (24.09.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsianer bleiben risikofreudig, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die wichtigsten Aktienindices rund um den Globus hätten am gestrigen Donnerstag ihre Vortagesgewinne deutlich ausbauen können. Die Kursdelle vom Wochenbeginn im Zusammenhang mit der drohenden Zahlungsunfähigkeit des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande sei somit nahezu ausgebügelt. Viele Aktienindices würden sich schon wieder ihren Jahres- bzw. Allzeithöchstständen annähern. Was die US-Aktienindices betreffe, so falle auf, dass die Standardwerte eines Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) mit einem Plus von 1,48% gestern sogar deutlich kräftiger hätten zulegen können als die Technologietitel der NASDAQ (NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X): +0,92%).