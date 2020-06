Der weltweite Einbruch bei Flugreisen durch die Corona-Pandemie habe bei der Lufthansa in Q1 eine erhebliche Belastung hervorgerufen. Das Konzernergebnis habe bei 2,1 Mrd. EUR gelegen, der bereinigte operative Verlust habe sich auf 1,2 Mrd. EUR summiert. Das Konzernergebnis sei von einer negativen Marktwertentwicklung von Hedges zur Treibstoffkostenabsicherung in Höhe von 950 Mio. EUR belastet worden. Hinzu seien Wertberichtigungen in Höhe von 266 Mio. EUR auf stillgelegte Flugzeuge sowie von 157 Mio. EUR auf die Firmenwerte von LSG Nordamerika und Eurowings gekommen. "Angesichts der absehbar nur sehr langsam verlaufenden Erholung der Nachfrage müssen wir nun mit tiefgreifenden Restrukturierungen gegensteuern", habe Vorstandschef Spohr angekündigt.



TUI und Boeing hätten sich über einen Schadenersatz für den Ausfall der Maschinen des Typs 737 Max geeinigt. Die genaue Höhe der Kompensationszahlungen hätten die Firmen nicht genannt.



Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und Sondereffekte hätten den österreichischen Stahlkonzern voestalpine im abgelaufenen Geschäftsjahr belastet. Bei um 6,2% auf 12,7 Mrd. EUR verminderten Erlösen habe das Betriebsergebnis (EBIT) aufgrund von Sonderabschreibungen bei minus 89 (+779) Mio. EUR gelegen. Das Konzernergebnis sei mit 216 Mio. EUR im Minus gewesen, nachdem im Vorjahr 459 Mio. EUR verdient worden seien.



Der Euro habe das hohe Niveau des Vortages halten können. Unterstützt worden sei er dabei von den sich etwas verbessernden europäischen Konjunkturdaten.



Nach einem freundlichen Start hätten die Ölpreise im Verlauf nachgegeben. Am Markt habe es geheißen, es gebe Unstimmigkeiten bei der Einhaltung der Förderquoten. Gold habe gestern als Antikrisenwährung ordentlich eingebüßt. Die Notierung sei unter 1.700 USD gefallen und nähere sich damit wieder dem unteren Ende der Range (1.680 USD) des seit April feststellbaren Seitwärtskanals an. (04.06.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +3,88%, MDAX +2,29%, TecDAX +1,63%) kennt aktuell nur eine Richtung und die zeigt nach oben, so die Analysten der Nord LB.In den letzten beiden Handelstagen seien es ca. 8% gewesen. Positive Konjunkturmeldungen und die Hoffnung auf weitere Konjunkturhilfen würden Anleger derzeit zugreifen lassen.Der US-Aktienmarkt ( Dow Jones +2,05%, S&P-500 +1,36%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,78%) profitiere von positiven Firmenausblicken und ermutigenden Konjunkturdaten. Die Märkte hätten erneut im Plus geschlossen. Nikkei-225 notiere aktuell bei 22.628,75 Punkten. Neue Konjunkturpakete der Regierungen hätten das Vertrauen in eine wirtschaftliche Erholung von der globalen Coronavirus-Krise nur leicht gestärkt.