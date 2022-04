Bild: Pixabay

Spekulationen nicht nur auf dem Aktienmarkt im Trend

Insbesondere der Glücksspiel-Sektor hat sich in den vergangenen Monaten sehr gut entwickelt. Schon von der Pandemie hatte die Branche einen regen Zulauf. Ein Grund hierfür war der einfache Zugang. Jeder Interessierte, der ein internetfähiges Smartphone, Tablet oder einen PC sein Eigen nennt, kann Dienstleister wie Hyperino anklicken und aufrufen. Hier finden sich tägliche Angebote, um mit Echtgeld tatsächliche Geldgewinne erspielen zu können. Zudem gibt es jeden Tag Freispiele. Es verwundert also wenig, dass Möglichkeiten wie diese von immer mehr Menschen wahrgenommen werden.



Ein weiterer Grund für das stark gestiegene Benutzeraufkommen und die damit verbundenen Umsatzsteigerungen dürfte ebenfalls im neuen Glücksspielgesetz zu finden sein. Dieses wurde erst im vergangenen Jahr umgesetzt und ermöglicht es nun Anbietern für als Beispiel Online-Glücksspiel, sich offen am Markt zu präsentieren.



Allerdings hat das Spekulieren auf Aktiengewinne mit Wertpapieren von NetEnt AB, DraftKings, Betsson, Penn National Gaming, Bet-at-home oder anderen nichts mit der Investition in CFDs oder EFTs zu tun. Es sind klassische Unternehmen, die als Online-Anbieter etwa den Schritt an die Börse geschafft und vollzogen haben. Allerdings gibt es noch verhältnismäßig wenige deutsche Betreiber, die diesen Weg gegangen sind. Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich hingegen sind deutlich stärker vertreten. Manch ein börsennotierter Online-Wettanbieter ist schon Jahrzehnte in diesem Bereich zu finden.



Ähnliche Regeln wie beim klassischen Aktienhandel

Um an eine der Aktien zu kommen, braucht es einen zuverlässigen und seriösen Broker. Wie beim regulären Aktienkauf wird der Handel über diesen abgewickelt. Ob sich der Investor an einen "Offline-Broker", etwa einen Bankangestellten wendet oder einen Online-Broker nutzt, ist vom Prinzip her irrelevant. In beiden Fällen können Aktien von Glücksspiel-Unternehmen bezogen und dem eigenen Portfolio hinzugefügt werden.



Wichtig ist auch in diesem Punkt, dass der Markt höchst spekulativ ist. Somit gilt es wie beim regulären Spiel mit dem Glück ebenfalls darauf zu achten, das Risiko breit zu fächern, um mögliche Verluste ausgleichen zu können. Beim Spiel an Slots, Roulette oder Poker verhält es sich ähnlich. Und ebenso wie bei diesen Spielen kann heute der Glückstag sein, an dem besonders hohe Gewinne generiert werden oder eben ein eher schlechter Tag für das eigene Kapital. In jedem Fall sind überstürzte Handlungen oder gar "Hauruckaktionen" zu vermeiden. Beim Glücksspiel und der Spekulation an den Aktienmärkten ist ein kühler Kopf eine der wichtigsten Charaktereigenschaften, um langfristig mit einem Plus auf dem Konto hervorzugehen. (22.04.2022/ac/a/m)









