Home-Office und Spielertätigkeit – Aktienverhalten der Menschen verändert sich

Herdenverhalten durch Helikoptergeld beflügeln die Börsen

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im Zuge des Corona Crash hat es starke Verwerfungen auf dem Aktienmarkt gegeben. Dadurch kamen ganze Depots unter Wasser und es kam zu vielen Umschichtungen auf dem Markt. Viele Depots wurden aufgelöst, andere Anleger haben neue Depots eröffnet. Insgesamt betrachtet ergibt sich jedoch ein positiver Saldo, denn es kamen einige Spieler auf den Markt, die bislang noch keine Aktien gekauft hatten. Aufgrund des starken Einflusses von Aktienbewegungen auf dem Markt kann man bestimmte Bereiche bewusst betrachten. Dies hat auch dazu geführt, dass man die Nachhaltigkeit bei Investments außer Acht gelassen hat. Mit Hilfe der Suchmaschinen zu finden war ein neuer Zeitvertreib. Viele Seiten, wie zum Beispiel Robin Hood haben neue Spieler angelockt, die bislang it dem Aktiengeschäft nichts am Hut haben. Woran ist es aber gelegen, dass gerade dieser Gruppe so viel Aufmerksamkeit erteilt wurde.Dazu muss man den Kontext verstehen, denn viele Spieler waren zur Zeit der Corona Krise im Home-Office und haben deshalb viel Zeit vor dem Computer verbracht. Es war vor allem die Generation der Gambler die sich vermehrt von den Spielen abgewendet hatten und die gewonnene Zeit durch Kurzarbeit dazu genutzt hat, um sich neuen Interessen zu widmen. Statt nur Four Play auf dem PC zu spielen hat man sich dem Aktienmarkt zugewandt und nach neuen Möglichkeiten gesucht, wie man seine Zeit verbringen kann. Diesen Bereich kann man auch als schmackhaft erleben, wenn sich bestimmte Umstände im Leben verändern. Die Paarung von neuen Möglichkeiten, Recherche und Gewinnoptionen hat den Gamblern genügend Reiz vermitteln können, um sich entsprechend auf dem Markt positionieren können. In Wahrheit prallte auch ein wahrer Geldsegen auf die vielen neuen Spieler hinzu. Die USA hat sich seither mit Sicherheit stark gewandelt.Viele Menschen wurden in Kurzarbeit versetzt und sie hatten zum Teil aber dennoch mehr Geld als vorher in ihrer Geldbörse. Das zusätzliche Geld hatten sie dazu verwendet, um an der Börse zu spekulieren. Als Präsident Trump verkündet hatte, jeder Familie Helikoptergeld zukommen zu lassen, hat man die Kräfte auf Seiten, wie Robin Hood vereint und ist nun gemeinsam an die Spekulationskasse marschiert. Das neue Geld musste veranlagt werden. Dennoch muss man sich der Tatsache bewusstwerden, dass das Geld nach Einnahmemöglichkeiten suchte. Dies hat dazu geführt, dass man als Spielertyp auch weiterhin seinem Hobby nachgegangen ist. Allerdings suchte man nach Abwechslung, die man auf dem Aktienmarkt fand. Man wollte aber weiterhin aktiv handeln, wie man es eben beim Spielen auf dem PC gewohnt ward. Dadurch wurde angefangen mit den Investments zu zocken. Das hatte zur Folge, dass man Trading Umsätze auf dem Markt erreichen konnte, die nur in Spitzenzeiten der Dot.Com Blase erreicht wurden. (17.07.2020/ac/a/m)