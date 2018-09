(Bild: Pixabay)

Chinesische Aktien: Wagnis mit Chancen

Investitionen in den menschlichen Spieltrieb lohnen sich

Die Gaming-Branche gehört zu den weltweiten Boom-Branchen. So stieg zum Beispiel der Umsatz auf dem deutschen Markt für Computer- und Videospiele 2017 um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr und erreichte die Marke von 3,3 Milliarden Euro.



Für 2018 prognostiziert das niederländische Marktforschungsunternehmen Newzoo, das sich auf die Gaming-Branche spezialisiert hat, für die Branche in Deutschland einen Umsatz von 4,687 Milliarden US-Dollar. Das entspricht ungefähr 4,11 Milliarden Euro (Stand: 13.08.2018). Laut der Studie "Global Games Market Report 2018" von Newzoo wird der weltweite Absatz 2018 bei 138 Milliarden US-Dollar (knapp 121 Milliarden Euro) liegen.



Diese Trends bieten ohne Frage Chancen für Anleger. Das zeigt neben den Umsatzzahlen der Branche ein Blick auf Entwicklungen einzelner Anbieter wie das französische Unternehmen Ubisoft. Ubisoft ist unter anderem Entwickler der Assassin’s-Creed-Spielreihe und konnte seine Umsätze im ersten Quartal 2018 um fast 100 Prozent steigern: von 202 auf 400 Millionen Euro. Die Börsenseite der ARD titelte am 18. Mai 2018 "Gut gespielt, Ubisoft" und verwies darauf, dass die Aktie an der Euronext in Paris am Morgen "ein neues Rekordhoch von 90,18 Euro" erreicht habe. An der Börse Stuttgart stieg der Wert der Aktie im Verlauf von drei Jahren um über 440 Prozent.



Ubisoft ist keine Ausnahme. Laut Angaben im österreichischen Trend-Magazin (Ausgabe 47/2017) stieg etwa der Aktienkurs beim Unternehmen Activision Blizzard (Games z.B. Call of Duty) aus den USA in fünf Jahren um 500 Prozent. Und die Aktie des ebenfalls aus den USA stammenden Unternehmens Electronic Arts (Games z.B. FIFA-Reihe) hatte innerhalb von fünf Jahren einen Kursanstieg um 700 Prozent.



Aber nicht nur Aktien von Game-Entwicklern sind im Spielsegment bisweilen eine Investition wert. Bei börsennotierten Anbietern im Glücksspielsegment lohnt sich ebenfalls ein Blick auf Kursentwicklungen. So wird etwa die 888-Gruppe seit 2005 an der Börse in London notiert. Die Gruppe ist mit den Bereichen 888casino (888 Online-Casino), 888poker (888 Onlinepoker) und 888sports (888 Sportwetten) auf dem Markt aktiv. Laut Aussage von Analysten aus dem Juni 2017 lag der Kursanstieg der 888 Holdings Aktie in den letzten drei Jahren bei 80 Prozent.



Mit Schutz vor Cybercrime lässt sich viel Geld verdienen

Das Schweizer Magazin Cash.ch wies bereits im April 2018 darauf hin, dass der "ETF ETFS ISE Cyber Security GO UCITS" mit einer Performance von 8,6 Prozent 2018 zu den besten ETF auf dem Schweizer Markt gehört. Der Fonds investiert in erster Linie in Unternehmen aus dem Bereich Cyber-Sicherheit. Schaut man auf Charts der Börse Düsseldorf, sieht man im Jahresvergleich ebenfalls eine deutlich positive Entwicklung des Fonds. So lag der Schlusskurs am siebten September 2017 bei 9,110 Euro. Am 18. Dezember überstieg der Kurs dann erstmals die Marke von zehn Euro und seit dem 15. Februar 2018 ist er nicht mehr unter diese Marke gerutscht. Am zehnten August 2018 lag der Schlusskurs bei 12,394 Euro.



Aufgrund zunehmender Cyberrangriffe auf Konsumenten und Unternehmer kann man von einem nachhaltig guten Geschäft für viele Anbieter im Bereich "Cybersicherheit" ausgehen. Ein Beleg für die immense Bedrohung, die von solchen Angriffen ausgeht, lieferte die im Februar 2018 erschienenen Ausgabe 3 eines Reports vom Unternehmen McAfee in Kooperation mit dem Center for Strategic and International Studies (CSIS). "Economic Impact of Cybercrime - No Slowing Down" ist sein Titel. Dem Report zufolge entstehen Unternehmen weltweit jährlich Schäden in Höhe von 600 Milliarden US-Dollar durch Cyber-Angriffe. Cybercrime wird also ein großes Thema bleiben. Und Cybersicherheit damit ein Segment, in dem sich Investitionen lohnen. (04.09.2018/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Tipps für 2018 sind besonders aussichtsreich? Solch eine Frage wird insbesondere am Jahresanfang gern einmal gestellt. Aber eigentlich ist sie mitten im Jahr mindestens ebenso sinnvoll. Schließlich hat sich dann eventuell bereits die Spreu vom Weizen getrennt, sodass wirklich interessante Tipps übrigbleiben. Drei Tipps für Aktieninvestments, die sich als wertvoll erweisen könnten, stellt dieser Artikel auf Basis aktueller Recherchen vor.Chinesische Festlandaktien (A-Aktien) stehen unter Druck, was nicht zuletzt am Handelsstreit Chinas mit den USA liegt. Im Vergleich zum Anfang 2018 haben sie in diesem Jahr - gemessen am Leitindex CSI 300 - bereits über 16 Prozent verloren. Das schreibt Anke Rezmer Anfang August in ihrem Artikel "Chinesische Aktien sind etwas für Mutige - werden aber immer beliebter" am siebten August im Handelsblatt . Anke Rezmer ist studierte Volkswirtin und Redakteurin des Handelsblatts und sie verweist in ihrem Artikel darauf, dass Großinvestoren aktuell Chancen erkennen und kaufen würden.Ein steigendes Interesse an chinesischen Aktien sieht beispielsweise der internationale Bankenverband IIF. Laut einer im Handelsblatt zitierten Schätzung des IIF haben internationale Anleger 2018 gut 41 Milliarden US-Dollar in chinesische Aktien investiert. Das sei bereits knapp dreimal so viel Kapital wie im Vorjahr, heißt es im Artikel.In Deutschland werden chinesische Aktien bisher kaum gehandelt. Die WirtschaftsWoche berichtete im Juli 2018 über Pläne des Hausgeräteherstellers Haier aus Qingdao, an der Börse in Frankfurt am Main Aktien auszugeben. Es sei bisher das einzige chinesische Unternehmen mit solchen Plänen und bisher seien der Ankündigung keine Taten gefolgt. Man wird also sehen müssen, ob da noch etwas kommt.